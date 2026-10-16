ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସହ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ୧୦୦ଟି ଚୋରି ମୋବାଇଲ୍
ସାଇବର ଠକେଇରେ ଗତ 2 ମାସରେ ମୋଟ ୩୫ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 16, 2026 at 10:03 PM IST
SAMBALPUR CYBER CRIME, ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ପୋଲିସ ଥାନା (Cyber Crime & Economic Offences Police Station)କୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗଚ୍ଛିତ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ସହ ଚୋରି ଏବଂ ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ପୋଲିସ ଆଜିର ଉଦ୍ଧାର ଟଙ୍କାକୁ ମିଶାଇ ଗତ 2 ମାସରେ ମୋଟ ୩୫,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା (୩୫ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା) ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l ଏହା ସହ ୧୦୦ଟି ଚୋରି ଓ ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିଜ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ସାଇବର ଠକେଇ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ଓ ଫେରସ୍ତ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ମାମଲାରେ ସାଇବର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ସାଇବର ଠକେଇ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଅର୍ଥରାଶି ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି l ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି-
- ଲିପକ ପ୍ରଧାନ ମାମଲା (ସାଇବର PS କେସ୍ ନଂ ୨୩/୨୦୨୬): ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଏହାସହ ବାକି ଠକେଇ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
- ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁ ମାମଲା (ସାଇବର PS କେସ୍ ନଂ ୨୪/୨୦୨୬): ୬,୯୪,୮୮୮ ଟଙ୍କା ଠକେଇରୁ ୬,୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ହୋଲ୍ଡ (Hold)ରେ ରଖାଯାଇଛି । ଯାହା ଶୀଘ୍ର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ।
- ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ମାମଲା (ସାଇବର PS କେସ୍ ନଂ ୩୮/୨୦୨୬): ୩୭,୮୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମଧ୍ୟରୁ ୨,୧୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
- ଜଗନ୍ନାଥ ଘୋଷ ମାମଲା (ଟାଉନ୍ ଥାନା): ୨,୬୭,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରୁ ୨,୦୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
- ସତ୍ୟମ୍ ମେହେର ମାମଲା (ସାଇବର PS GD ନଂ ୦୪, ତା ୦୪.୧୦.୨୦୨୬): ୩,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧,୦୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ।
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଇବର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨,୨୫,୦୭୫ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
MRM ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୭୪ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି:
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ମନି ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ (MRM) ପୋର୍ଟାଲ୍ ଜରିଆରେ ସାଇବର ପୋଲିସ ୭୪ ଜଣ ପୀଡ଼ିତଙ୍କର ୬,୩୮,୯୨୫ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଛି l
୧୦୦ଟି ଚୋରି ଓ ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଉଦ୍ଧାର:
ସାଇବର ଠକେଇ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ସହ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ପୋଲିସ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ୧୦୦ଟି ହଜିଯାଇଥିବା ଏବଂ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଟ୍ରେସ୍ (Trace) କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ହରାଇଥିବା 100 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଯାଇଛି l
ପୋଲିସର ଚେତାବନୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ପରାମର୍ଶ:
ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି । ଅନଲାଇନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଠକେଇ (Investment Fraud), ନକଲି କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର, ଫିସିଂ ଲିଙ୍କ୍ (Phishing Links) ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସାଜି ଆସୁଥିବା ଫୋନ୍ କଲ୍ରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ପୋଲିସ ସତର୍କ କରିଛି l ଏହାସହ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇବର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ତୁରନ୍ତ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1930କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା www.cybercrime.gov.in ରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି l ଠକେଇର ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଟଙ୍କା ହୋଲ୍ଡ ହୋଇ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଇବର ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ: ୩ ଗିରଫ, ଜାମତାରା ଲିଙ୍କ୍ ସନ୍ଦେହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇ-ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର