ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା; ୨୩,୬୦୦ କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ, ୬୧୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଓ ଦେଶୀୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 18, 2026 at 8:53 PM IST
Odisha success in Semicon India 2026, ଭୁବନେଶ୍ବର: ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ସେମିକନ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ରେ ଓଡିଶାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଓ ଦେଶୀୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାୟ ୨୩,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୬,୧୦୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା :
ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାପାନ, ସ୍ୱିଡେନ୍ ଓ ତାଇୱାନର ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଲାମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଆପ୍ଲାଏଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ, ସିକସେମ, ୩ଡି ଗ୍ଲାସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ, ସାଇଏଣ୍ଟ, ଲିଣ୍ଡେ, ହୋରିବା ଇଣ୍ଡିଆ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସହ ନିବେଶ ଓ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ କ୍ୱାଡ୍କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସହ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟରେ ସିଲିକନ କାର୍ବାଇଡ ବା SiC ସବ୍ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱେଫର୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଗତି ମିଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ନରାଜରେ ୮୭୦ ଏକରରେ ‘ଓଡ଼ିଶା ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି’ :
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଭାବେ କଟକର ନରାଜରେ ୮୭୦ ଏକର ଜମିରେ ‘ଓଡ଼ିଶା ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି’ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ । ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ କରିବା ସହ ଉତ୍ପାଦନ, ଗବେଷଣା, ନବସୃଜନ ଓ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଏକାଠି କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ନରାଜର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ରେ ‘Sand to Silicon’ :
ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାତ୍ରା ଓ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ୟାଭିଲିୟନରେ ଆର୍ଆଇଆର୍ ପାୱାର, ସିକସେମ, ୩ଡିଜିଏସ ଓ ଏଆର୍ଏଫ୍ ଡିଜାଇନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ NIT ରାଉରକେଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରର PMEC ଭଳି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ‘Sand to Silicon’ ନାମକ ବିଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଶିଳ୍ପ ପରିଚୟ ଓ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ‘Mine Economy’ରୁ ‘Mind Economy’ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା’ର ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ଜଡ଼ିତ । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ଜ୍ଞାନ, ନବସୃଜନ ଓ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦିଗରେ ଏହା ରାଜ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନୀତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ :
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ 2.0 ସହ ନିଜର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନୀତିକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ନୀତିର ତୃତୀୟ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ISM ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଗ୍ରେଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍, କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଥିସହ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପେଟେଣ୍ଟ ଓ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି ।
‘ଉତ୍ପାଦନ ସହ ନବସୃଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ’ :
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଶାର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଯୋଜନାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦିଗକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଦିଗକୁ ନେଇପାରିଛୁ । ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ରେ ଶିଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆମର ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଗତିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିବେଶ ଆଣିବା । ଆମେ ଏପରି ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶୀୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ, ନବସୃଜନ ଓ ବିକାଶ କରିପାରିବେ ।"
ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ ଉପରେ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ :
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ପୃଥକ ପୃଥକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିବେଶକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ କରିବ । ଓଡ଼ିଶା ISM 2.0 ସହ ନିଜର ନୀତି ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଏଥିସହ ଉପକରଣ, କଞ୍ଚାମାଲ, ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତାସମ୍ପନ୍ନ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଗଠନ ସହ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବିକାଶ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସେମିକନ ଇଣ୍ଡିଆର ଉଦଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବଦଳିବ ଦେଶର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭବିଷ୍ୟତ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର