ETV Bharat / state

'ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬'ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା; ୫୪୦୦୦ କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର’ରେ ଓଡ଼ିଶା କେମ୍ ୨୦୨୭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Major success for Odisha at 'India Chem 2026'; Chief Minister returns with investment proposals worth ₹54,000 crore.
'ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬'ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା; ୫୪୦୦୦ କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2026 at 11:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM RETURN FROM INDIA CHEM 2026, ଭୁବନେଶ୍ବର: 'ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬'ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ୨୫ଟିୱାନ୍‌ ଟୁ ୱାନ୍‌, ୯ଟି MoU ଓ ୪ଟି ଆଗ୍ରହପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ସେଥିରେ NLC India Ltd ସହିତ ରସାୟନ ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୬,୭୬୩.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ରହିଛି । ମୋଟ ୫୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋସ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜେଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏଲ୍‌ ଆଣ୍ଡ ଟି ସହିତ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ‘କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍’ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର’ରେ ଓଡ଼ିଶା କେମ୍ ୨୦୨୭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

'ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬'ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା; ୫୪୦୦୦ କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ପୁଞ୍ଜି ଆକର୍ଷଣକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିମ୍‌ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ କେମିକାଲ ଓ ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କନ୍‌କ୍ଲେଭ୍‌ରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ଏବଂ ୨୩ ତାରିଖରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ।

ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।
ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁମ୍ୱାଇରେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନରେ ୯ଟି MoU ସହିତ ୪ଟି ଇନ୍‌ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୁଦାୟ ୫୩,୮୯୩.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୨୦,୨୧୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

NLC India Ltd ସହିତ ରସାୟନ ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୬,୭୬୩.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ରହିଛି ।
NLC India Ltd ସହିତ ରସାୟନ ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୬,୭୬୩.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ରହିଛି । (ETV Bharat Odisha)



ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ FICCI ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟେ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍‌ନାଲ୍‌ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ୨୦୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା କେମ- ୨୦୨୭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

୨୫ଟିୱାନ୍‌ ଟୁ ୱାନ୍‌, ୯ଟି MoU ଓ ୪ଟି ଆଗ୍ରହପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି ।
୨୫ଟିୱାନ୍‌ ଟୁ ୱାନ୍‌, ୯ଟି MoU ଓ ୪ଟି ଆଗ୍ରହପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଜନେସ୍‌ ଲିଡରଙ୍କ ସହିତ ୨୫ଟି One to One ମିଟିଙ୍ଗ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପସ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜେ.ଏସ୍.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏଲ୍‌ ଆଣ୍ଡ୍‌ ଟି ଆଦି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାର ଓ ରସାୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଖୁବ୍‌ ସହଯୋଗ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ‘କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍’ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ‘କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍’ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)



ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମେଟାଲଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତିରୁ କେମିକାଲଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ତାକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟାଲ, ମେଟାଲ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍, କେମିକାଲ, ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍‌ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍‌ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ମଜବୁତ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମୁମ୍ବାଇରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ; "ଖଣିଜ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶା"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬ରେ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା, ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୨୫ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ୨୮ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

INDIA CHEM 2026
ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬
CM MOHAN CHARAN MAJHI
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
INVESTORS MEET IN MUMBAI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.