ତାଳଚେରରେ ପୁଣି ଦବିଲା ମାଟି, ତିନି ମାସରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଘଟଣା
ଏଥର ଦୁଇ ଫୁଟ ଗୋଲେଇ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଗଭୀରର ଗାତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଛାନିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : April 15, 2026 at 2:37 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ତାଳଚେର ପ୍ରତି ଏବେ ବିପଦ ହେଉଛି ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣି। ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଦବୁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଲୋକେ ଛାନିଆ। ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ପୁଣି ଡେରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବିରାଟକାୟ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଫୁଟ ଓସାରର ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ଯୋଗୁଁ ହାଣ୍ଡିଧୁଆଁ ଠାରୁ ବଲଣ୍ଡା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦବିଥିଲା ଚାଷଜମି
କୋଇଲା ଖନନ ପରେ ସଠିକ ଭାବେ ବାଲି ଫିଲିଙ୍ଗ କରିନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ରାତିରେ ହାଣ୍ଡିଧୂଁଆଁ ନିକଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ମାଟି ଦବିଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଖବର ଆସେ MCL କେଵଳ ଗର୍ତ ଟିକୁ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହାଣ୍ଡିଧୁଆ ଖଣି କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ମାଟି ଦବିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବାରିକେଟ କରିଛନ୍ତି । କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଫେରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ନେଇ MCL କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମେ ଏଠାରେ ପରିବାର ନେଇ ରହୁଛୁ । ଏଭଳି ଲଗାତାର ମାଟି ଦବିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛୁ । କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ମାଟି ଦବିଛି ତାର ତର୍ଜମା କରୁ MCL। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲା ଏମସିଏଲ ତାହା ଜାମ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଏଭଳି ମାଟି ଦବିବା ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲେ ବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥରରେ ଏହାକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାର ପରିଣାମ ଭୟାନକ ହୋଇ ପାରେ’’।
2018ରେ ଦବି ଯାଇଥିଲା ଘର
ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ୨୦୨୦ ମସିହା ଜାନୁୟାରୀ ମାସ ୨୦ ତାରିଖରେ ଦେଉଳବେଡା ଗାଁ ତେଲି ସାହିର ଏକ ଜମିରେ ମାଟି ଦବିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଫୁଟ ଚଉଡା ୫୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ମାଟି ଦବି ଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ ତାଳଚେର ବାଘୁଆବୋଲ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କୂଅ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚଟାଣ ପ୍ରାୟ ୪ ଫୁଟ ଦବି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାଟି ଦବିବା ଘଟଣା ନେଇ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଗତ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ତାଳଚେର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦବି ଯାଇଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଳଚେର ଟାଉନ ବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତାଳଚେର ବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହିତ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ।
ପୁରା ତାଳଚେର ଅଂଚଳରେ ୩ଟି ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣି ରହିଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଡେରା, ହାଣ୍ଡି ଧୂଆଁ ଓ ନନ୍ଦିରା । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନନ୍ଦିରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ