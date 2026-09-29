ଓଡ଼ିଶା ବାଉଁଶ ଚାଷକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି: ମିଳିଲା ‘ପ୍ରମାଣ’ ସାର୍ଟିଫିକେଟ
କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 29, 2026 at 5:28 PM IST
Odisha Received PRAMAAN certification, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ବାଉଁଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ଭାରତୀୟ ବନ ଓ କାଠ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଯୋଜନା (Indian Forest and Wood Certification Scheme) ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ‘ପ୍ରମାଣ’ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ । କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଶୂଳ ସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷିର ବାଉଁଶ ଚାଷୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାଉଁଶ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ତ୍ତିକ ଭି. ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ତନ୍ମୟ କୁମାର, ବନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶିଲ କୁମାର ଅୱସ୍ଥିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଟ୍ରିଜ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚେନ୍ ଅଫ୍ କଷ୍ଟଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରମାଣୀକରଣ ହୋଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଶୂଳ ଓ ରାଣୀଭୋଳର ୪ଟି ପ୍ଲଟ୍ରେ ଥିବା ମୋଟ୍ ୧୪.୦୩ ହେକ୍ଟର ବାଉଁଶ ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
ଏହି ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଅଧୀନରେ ବାମ୍ବୁସା ଭଲ୍ଗାରିସ୍, ବାମ୍ବୁସା ନ୍ୟୁଟାନ୍ସ ଏବଂ ଡେଣ୍ଡ୍ରୋକାଲାମସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଭଳି ବାଉଁଶ ପ୍ରଜାତି ସାମିଲ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆସବାବପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏନ୍ଏବିସିବି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସଂସ୍ଥା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଡିଟ୍ କରିଥିଲା ।
‘ପ୍ରମାଣ’ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବା ଫଳରେ ବାଉଁଶ ଆଇନସମ୍ମତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ନେଇ କ୍ରେତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶୀୟ ବଜାର ସହ ରପ୍ତାନି ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବାଉଁଶ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ବନ ବିଭାଗ ।
ଆଇଆଇଏଫ୍ଏମ୍, ଭୋପାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ବାଉଁଶ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆର୍ଥୀକ ସହାୟତା, ସମନ୍ୱୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିଛି । ସ୍ଥାୟୀ ବାଉଁଶ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାଉଁଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦ ବନରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଏକ ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାବେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିଛି ଏକ ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନ । ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 72 ପ୍ରକାରର ବାଉଁଶ ଗଛ । ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାକୁ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାଆନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପ ନିର୍ଦେଶକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତାକାଲି OSSTET ପରୀକ୍ଷା: ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ତେଣେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ଘୁରୁଛି ଫେକ୍ ଚିଠି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣରେ ତୃଟି ଅଭିଯୋଗରେ PMO ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଜବାବ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର