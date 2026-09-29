ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା ବାଉଁଶ ଚାଷକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି: ମିଳିଲା ‘ପ୍ରମାଣ’ ସାର୍ଟିଫିକେଟ

କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

Gobinda Mahapatra, a bamboo farmer from Lakshmiposhi in Gobardhanshul, Mayurbhanj district, and Kartik V., Mission Director of the Odisha Bamboo Development Agency, have received this certificate.
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଶୂଳ ସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷିର ବାଉଁଶ ଚାଷୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାଉଁଶ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ତ୍ତିକ ଭି. ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Received PRAMAAN certification, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ବାଉଁଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ଭାରତୀୟ ବନ ଓ କାଠ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଯୋଜନା (Indian Forest and Wood Certification Scheme) ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ‘ପ୍ରମାଣ’ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ । କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଶୂଳ ସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷିର ବାଉଁଶ ଚାଷୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାଉଁଶ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ତ୍ତିକ ଭି. ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ତନ୍ମୟ କୁମାର, ବନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶିଲ କୁମାର ଅୱସ୍ଥିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

Major recognition for bamboo cultivation in Odisha: Received ‘Praman’ certification.
ଓଡ଼ିଶା ବାଉଁଶ ଚାଷକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି: ମିଳିଲା ‘ପ୍ରମାଣ’ ସାର୍ଟିଫିକେଟ (ETV Bharat Odisha)



ଟ୍ରିଜ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍‌ସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚେନ୍ ଅଫ୍ କଷ୍ଟଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରମାଣୀକରଣ ହୋଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଶୂଳ ଓ ରାଣୀଭୋଳର ୪ଟି ପ୍ଲଟ୍‌ରେ ଥିବା ମୋଟ୍ ୧୪.୦୩ ହେକ୍ଟର ବାଉଁଶ ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।


ଏହି ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଅଧୀନରେ ବାମ୍ବୁସା ଭଲ୍ଗାରିସ୍, ବାମ୍ବୁସା ନ୍ୟୁଟାନ୍ସ ଏବଂ ଡେଣ୍ଡ୍ରୋକାଲାମସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଭଳି ବାଉଁଶ ପ୍ରଜାତି ସାମିଲ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆସବାବପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏନ୍‌ଏବିସିବି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସଂସ୍ଥା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଡିଟ୍ କରିଥିଲା ।



‘ପ୍ରମାଣ’ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବା ଫଳରେ ବାଉଁଶ ଆଇନସମ୍ମତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ନେଇ କ୍ରେତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶୀୟ ବଜାର ସହ ରପ୍ତାନି ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବାଉଁଶ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ବନ ବିଭାଗ ।


ଆଇଆଇଏଫ୍ଏମ୍‌, ଭୋପାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ବାଉଁଶ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆର୍ଥୀକ ସହାୟତା, ସମନ୍ୱୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିଛି । ସ୍ଥାୟୀ ବାଉଁଶ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାଉଁଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିଛି ଏକ ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନ । ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 72 ପ୍ରକାରର ବାଉଁଶ ଗଛ ।
ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିଛି ଏକ ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନ । ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 72 ପ୍ରକାରର ବାଉଁଶ ଗଛ । (ETV Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦ ବନରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଏକ ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାବେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିଛି ଏକ ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନ । ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 72 ପ୍ରକାରର ବାଉଁଶ ଗଛ । ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାକୁ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାଆନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପ ନିର୍ଦେଶକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତାକାଲି OSSTET ପରୀକ୍ଷା: ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ତେଣେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ଘୁରୁଛି ଫେକ୍ ଚିଠି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣରେ ତୃଟି ଅଭିଯୋଗରେ PMO ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଜବାବ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BAMBOO FARMING AWARD
ଓଡ଼ିଶା ବାଉଁଶ ଚାଷକୁ ସ୍ୱୀକୃତି
ବାଉଁଶ ଚାଷକୁ ପ୍ରମାଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ
PRAMAAN CERTIFICATION ODISHA
ODISHA PRAMAAN CERTIFICATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.