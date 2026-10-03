ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଶିମିଳିପାଳରେ ଲାଗିବ ଆହୁରି ୩୦୦ କ୍ୟାମେରା, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ୍
CM-GROW ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଯୁବ ଗବେଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜୈବବିବିଧତା ଓ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱଳ୍ପ, ମଧ୍ୟମ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 3, 2026 at 9:09 PM IST
Similipal focus on wildlife protection, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିମିଳିପାଳରେ ଲାଗିବ ଆହୁରି ୩୦୦ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ନଜରଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ୭୨ତମ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି CM-GROW ଯୋଜନା । ଗବେଷଣା, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍କୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବା ସହ ମାନବ-ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ । ଶିମିଳିପାଳଠୁ ନନ୍ଦନକାନନ, ବନ୍ୟଜୀବ ସୁରକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ।
CM-GROW ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ:
୭୨ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ଗବେଷଣା ଓ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ CM-GROW ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବ ଗବେଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜୈବବିବିଧତା ଓ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱଳ୍ପ, ମଧ୍ୟମ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଗବେଷକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଜୈବବିବିଧତା ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେବ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ. “The Biodiversity of Eastern Ghats” ଓ “The Intertidal Ecosystem of Bhitarkanika” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ ସହ “Wildlife Odisha–2026”, “The Long Walk to Similipal”, “Explore Odisha”, “Orchid Genera of Odisha in Pictures”, “Mahanadi re Ghadial ra Jibani”, “Tracking the Ocean Wanderers” ଓ “Two Flamingos Two Journeys” ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ରଙ୍ଗିନ ଡାକ କାର୍ଡ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ ଆବରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ମାନବ-ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ୨୦ଟି ପରିବାରକୁ ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶ ଓ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ୫୭ ହଜାର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି । ଶିମିଳିପାଳ, ସାତକୋଶିଆ, ଡେବ୍ରୀଗଡ଼ ଓ କନ୍ଧମାଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଠାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଅବୈଧ ଶିକାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରି ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ଶିମିଳିପାଳରେ ଲାଗିବ ଆହୁରି ୩୦୦ କ୍ୟାମେରା:
ଶିମିଳିପାଳରେ ଗତବର୍ଷ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ଆହୁରି ୩୦୦ କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଶିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏହା ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ । ଶିମିଳିପାଳର ପ୍ରାୟ ୨୭୫୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଶିମିଳିପାଳରେ ୩୫ରୁ ଅଧିକ ବାଘ ଥିବା ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି ।
ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ବଢ଼ାଇବାକୁ ‘ୱାଇଲ୍ଡ କ୍ରପ୍ସ’ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାର ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଡେବ୍ରୀଗଡ଼ରେ ପୁନର୍ବାସିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନଜୀବିକା ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଶୀପୁରରେ ଶିକ୍ଷା, ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଓ IT ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ITI, ଡିପ୍ଲୋମା ଓ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲିମ ଦେଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏହାସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ବଢ଼ାଇବାକୁ ‘ୱାଇଲ୍ଡ କ୍ରପ୍ସ’ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ହାତୀ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଉଁଶ, ପଣସ ଓ ଧାନ ଆଦି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ।
ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ମାନବ-ହାତୀ ସଂଘର୍ଷରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି । ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଫସଲ କ୍ଷତି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି । OFSDP ଓ JICA ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନଜୀବିକା, ଚାଷବାସ, ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି । ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ବନ ବିଭାଗର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।
ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍:
ମଣିଷ-ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଘର୍ଷ କମାଇବା ପାଇଁ ଡେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି । ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋଲାର ପାୱାର୍ ସାଇରନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ କରି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜନିତ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି ।
ଶିମିଳିପାଳର ସୁରକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା:-
ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିମିଳିପାଳରେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମଘାଟରେ ମିଳୁଥିବା କିଛି ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟ ସିମିଳିପାଳରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଐତିହାସିକ ଭାବେ ନିଜର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଆସିଛି । ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନସମର୍ଥନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସହମତି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏନେଇ କୌଣସି ସାଲିସ ନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ସିମିଳିପାଳର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଏକ ।
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି:
ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦନକାନନ ହିଁ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ସୁସଜ୍ଜିତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିଜର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଆସିଛି । ଏବେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ।
ନନ୍ଦନକାନନ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିଡ଼ିଆଖାନା:
ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରଜାତି ସଂଖ୍ୟା ୧୭୮ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରାଯିବ । ଏହା ଦେଶର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭାବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ।
ବିକଶିତ ହେବ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍:
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଅବଦାନ ରଖୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୫୪ଟି ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ସାଇଟ୍ ରହିଛି । ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜୁନିଅର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର; ୨୦୨୩-୨୪ରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ନିୟମିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣରେ ତୃଟି ଅଭିଯୋଗରେ PMO ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଜବାବ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର