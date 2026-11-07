ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେଏମସିର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରୁ ୫୫ଟି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ସହ ଅଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ
୫୫ଟି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଏକ କ୍ବିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଅଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ କରିଛି କେଏମସି । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 7, 2026 at 11:22 PM IST
KMC RAID ON SWEETS SHOP, କଟକ: ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ବାସୀ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର କଡା ଆକ୍ସନ । ୫୫ଟି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଏକ କ୍ବିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଅଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ କରିଛି କେଏମସି । ତିନି ଦିନର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୫ଟି ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନମୁନାଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ଓ ପରୀକ୍ଷାଗାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ବାସି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ନକରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି ।
ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଉନ୍ନତ ମାନର କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସବ ଓ ମିଠା ବଣ୍ଟନର ପର୍ବ। ଏହି ସମୟରେ ମିଠାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡା. ନୃପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ।
- ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛେନା ଓ ପନିରର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
- ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଛେନା ଓ ପନିରର ନମୁନାକୁ ରାପିଡ୍ ଅନ୍-ଦି-ସ୍ପଟ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।
- ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠାର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
- କେବଳ ମିଠାର ଗୁଣବତ୍ତା ନୁହେଁ, ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ନଜର ରଖିଛି ।
- ଦୋକାନ ଓ ରୋଷେଇ ସ୍ଥାନରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିୟମ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
- ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ତେଲ ଓ ଘିଅର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ: ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଉପରେ ବି ଚଢ଼ାଉ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଓ ହୋଟେଲ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ: ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ