ଟଳିଲା ବଡ଼ ବିପଦ: ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ପକ୍ଷୀ ମାଡ଼ ଆଶଙ୍କା

ଟଳିଲା ବଡ଼ ବିପଦ: ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ପକ୍ଷୀ ମାଡ଼ ଆଶଙ୍କା
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
Technical Glitch Star Air Flight ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଟଳିଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଗଲା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି । ବିମାନରେ ପକ୍ଷୀ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭିଏସ୍ଏସ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଧୌଣ୍ଡିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ " ଷ୍ଟାର ଏୟାରର ଏକ ବିମାନ ଗତକାଲି( ଅକ୍ଟୋବର 31) ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅନୁଭବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବିମାନକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ରଖାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏୟାରଲାଇନ ତରଫରୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । "
ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି:
ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ଷ୍ଟାର ଏୟାରର ଏକ ବିମାନ (S-5229) ଇଞ୍ଜିନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ବିମାନକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିମାନଟି 70 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଭିମୁଖେ ଉଡାଣ ଭରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ପ୍ରୋପେଲର (Propeller)ରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଟେକ୍ନିସିଆନ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରୋପେଲର୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଆଶଙ୍କା:
ଟେକ୍ନିସିଆନ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଆସିବା ବେଳେ ବାଟରେ ମଝି ଆକାଶରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବିମାନର ପ୍ରୋପେଲର୍ରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିମାନରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଗଲା, ତାହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏୟାରଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସେପଟେ ବିକଳ୍ପ ଉଡ଼ାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା