ଟଳିଲା ବଡ଼ ବିପଦ: ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ପକ୍ଷୀ ମାଡ଼ ଆଶଙ୍କା

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

Flight Suffers Engine Glitch At Jharsuguda Veer Surendra Sai Airport
Flight Suffers Engine Glitch At Jharsuguda Veer Surendra Sai Airport (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 12:11 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 12:41 PM IST

Technical Glitch Star Air Flight ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଟଳିଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ରେ ଦେଖାଗଲା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି । ବିମାନରେ ପକ୍ଷୀ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭିଏସ୍ଏସ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଧୌଣ୍ଡିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ " ଷ୍ଟାର ଏୟାରର ଏକ ବିମାନ ଗତକାଲି( ଅକ୍ଟୋବର 31) ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅନୁଭବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବିମାନକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ରଖାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏୟାରଲାଇନ ତରଫରୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । "

Veer Surendra Sai Airport
Veer Surendra Sai Airport (ETV Bharat)

ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି:

ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ଷ୍ଟାର ଏୟାରର ଏକ ବିମାନ (S-5229) ଇଞ୍ଜିନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ବିମାନକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିମାନଟି 70 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଭିମୁଖେ ଉଡାଣ ଭରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ପ୍ରୋପେଲର (Propeller)ରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଟେକ୍ନିସିଆନ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରୋପେଲର୍‌ରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।

Bird Hit Suspected as Flight Suffers Engine Glitch At Jharsuguda Veer Surendra Sai Airport
Bird Hit Suspected as Flight Suffers Engine Glitch At Jharsuguda Veer Surendra Sai Airport (ETV Bharat)

ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଆଶଙ୍କା:

ଟେକ୍ନିସିଆନ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଆସିବା ବେଳେ ବାଟରେ ମଝି ଆକାଶରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବିମାନର ପ୍ରୋପେଲର୍‌ରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିମାନରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଗଲା, ତାହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏୟାରଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସେପଟେ ବିକଳ୍ପ ଉଡ଼ାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

BIRD HIT FLIGHT
JHARSUGUDA AIRPORT
VEER SURENDRA SAI AIRPORT
ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନ ବନ୍ଦର
TECHNICAL GLITCH STAR AIR FLIGHT

