ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଆଁରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ପୋଷାକ ଦୋକାନ
ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ଦୋକାନ ଜଳୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Published : June 30, 2026 at 8:48 AM IST|
Updated : June 30, 2026 at 8:58 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି ୧୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଛି । ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପୋଷାକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଏମସି ବହୁତଳ ପାର୍କିଂସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି । ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ୫ ଗାଡି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛମନ୍ତି । ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥି୍ବା ସତ୍ୱେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୬ଟାରେ ସମୟରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବା ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ସହରରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ।
ମାର୍କେଟର ଅନେକ ଦୋକାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୋକାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଇପାରେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୋଷାକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ନିଆଁ ଲାଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆକଳନ କରାଯିବ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ଆହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାଜଧାନୀରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଲିଗଲା କାର୍, ଚାଳକ ଓ ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଳିଗଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ; ଆଠ ଦୋକାନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର