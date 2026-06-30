ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଆଁରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ପୋଷାକ ଦୋକାନ

ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ଦୋକାନ ଜଳୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Market Building fire
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 30, 2026 at 8:48 AM IST

|

Updated : June 30, 2026 at 8:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି ୧୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଛି । ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପୋଷାକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଏମସି ବହୁତଳ ପାର୍କିଂସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି । ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ୫ ଗାଡି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛମନ୍ତି । ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥି୍ବା ସତ୍ୱେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Market Building fire
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)

ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୬ଟାରେ ସମୟରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବା ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ସହରରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ।

Market Building fire
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)

ମାର୍କେଟର ଅନେକ ଦୋକାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୋକାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଇପାରେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୋଷାକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ନିଆଁ ଲାଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆକଳନ କରାଯିବ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ଆହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

Market Building fire
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାଜଧାନୀରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଲିଗଲା କାର୍, ଚାଳକ ଓ ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଳିଗଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ; ଆଠ ଦୋକାନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : June 30, 2026 at 8:58 AM IST

TAGGED:

BHUBANESWAR FIRE NEWS
ODISHA FIRE INCIDENT
BHUBANESWAR MARKET FIRE TODAY
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
BHUBANESWAR MARKET BUILDING FIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.