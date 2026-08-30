ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ; 30 ଆହତ, 3 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ! ବଡ଼ଚଣା ଥାନା କଡେଇ ଛକରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡିଲା ଯଶୋଦା ବସ, ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : August 30, 2026 at 5:11 PM IST
ଯାଜପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ୧୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କଡେଇ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ । 30 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡଚଣା ସିଏଚସି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ନରୋତ୍ତମ ରଥ ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଯଶୋଦା ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ତେବେ ଛତିଆ ପରେ ପରେ କଡେଇ ଛକ ନିକଟରେ ହଠାତ ବସଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ବସରେ ୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବାବେଳେ 30 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଖବର ପାଇ ବଡ଼ଚଣା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ବଡ଼ଚଣା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗାଡି ଚଲାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବଡ଼ଚଣା ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ।
କିଛି ଦିନ ତଳେ କଟକ ଟାଙ୍ଗୀ ଟୋଲଗେଟ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ । ଅଳ୍ପକେ ଟଳି ଥିଲା ବଡ ଧରଣର ଅଘଟଣ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଓଭର ସ୍ପିଡ୍ ପାଇଁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା ।
ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନାମକ ଏକ ବସ ଯାଜପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟାଙ୍ଗୀ ଟୋଲଗେଟ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ମାଡି ଯାଇଥିଲା । ଅଧିକ ବେଗରେ ଗାଡିଟି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଟାଙ୍ଗୀ ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ, ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର