ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଧାରିତ ଟିକା ବିକଶିତ, ୨୦୨୭ରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୁମ୍ବାଇର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୭ର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 28, 2026 at 4:53 PM IST
TB VACCINE TRIAL, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯକ୍ଷ୍ମା ବା ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ (TB) ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ମିଳିପାରେ ନୂଆ ଦିଗ । ଏହି ଘାତକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଧାରିତ ଟିକା ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବୈଜ୍ଞାନିକ । IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (ILS)ର ଗବେଷକଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଟିକାର ପ୍ରାକ୍-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳ ମିଳିଛି । ବିଶେଷକରି BCG ଟିକା ସହ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଏହାର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ଯକ୍ଷ୍ମା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ରେ ଏହି ରୋଗରେ ୧୨.୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ମହାମାରୀର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବେ ବି ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯକ୍ଷ୍ମା ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ BCG ଟିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏହା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମାର କିଛି ଗୁରୁତର ରୂପରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିଶୋର ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଯକ୍ଷ୍ମା ବିରୋଧରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ସୀମିତ । ତେଣୁ ଅଧିକ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଥିବା ନୂଆ ଟିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଏହି ଗବେଷଣାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଫେସର ଆଶିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ILSର ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୁମାର ରାଘବ । ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବାଣୁ Mycobacterium tuberculosisରୁ ମିଳୁଥିବା ଏକ ହିଟ୍ ଶକ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଏହି ଟିକାରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । BCG ଟିକା ଜୀବନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳୀକୃତ ଜୀବାଣୁ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ନୂଆ ଟିକା ପ୍ରୋଟିନ୍-ସବ୍ୟୁନିଟ୍ ଆଧାରିତ । ଏହା ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରି କୋଷ-ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବଡି-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ILSରେ ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାକ୍-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏହି ଟିକା ଆଶାଜନକ ଫଳ ଦେଖାଇଛି । ଗବେଷକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକାଧିକ ଭାରିଆଣ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଦେଖାଇଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ । ପରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । BCG ଟିକା ଦିଆଯିବା ପରେ ଏହି ନୂଆ ଟିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାରୁ ଏକାକୀ BCG କିମ୍ବା ନୂଆ ଟିକା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିବା ଗବେଷକଙ୍କ ଦାବି । ଏହାସହ ମେମୋରି ଟି-ସେଲ୍ ଓ ବି-ସେଲ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ବିକଶିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ TechInvention Lifecare Limitedକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ (NRDC) ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଟିକାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ।
ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୭ ମସିହାର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଟିକାର ମାନବ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ ମିଳିଥିବା ଫଳ ମଣିଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଯଦି ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏହା ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଙ୍ଗାପୁର ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଫିନ୍ଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଦେଖାଇବେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ଟ୍ରେକିଂ ରୁଟ୍, ୧୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ର ବଡ଼ ଯୋଜନା
ଏନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ଗବେଷକ ସୁଭାଶିଷ ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରଥମେ ଏକାଧିକ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଦେଖାଇଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । କେବଳ ଥରେ ନୁହେଁ, ତିନିରୁ ଚାରିଥର ଏକାଧିକ ରିପ୍ଲିକେଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତିଥର ସମାନ ଧରଣର ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳ ମିଳିଥିବା ଗବେଷକ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣତଃ BCG ଟିକା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମାର ଗୁରୁତର ରୂପରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ସବୁ ବୟସରେ ସମାନ ଭାବେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରହେ ନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ବୟସ୍କଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୀମିତ । ତେଣୁ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଥିବା ନୂଆ ଟିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେବେ ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆଗେଇଲେ ୨୦୨୭ ମସିହାର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହି ଟିକାର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବା ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ତେବେ ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ମାନବ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବ କି ନାହିଁ, ତାହା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଆଇଏଲଏସ ର ନିର୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯକ୍ଷ୍ମା ବା ଟିବି ରୋଗ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ଟିକା ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ (ILS)ର ଗବେଷକ । ଯକ୍ଷ୍ମା ଜୀବାଣୁର HSP16 ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଆଧାର କରି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୋଟିନ୍ଭିତ୍ତିକ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍-କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏହା ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳ ଦେଇଛି । ବିଶେଷକରି BCG ଟିକା ପରେ ଏହି ନୂଆ ଟିକା ଦିଆଯିବାରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୁମ୍ବାଇର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୭ର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର