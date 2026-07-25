ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଦୁର୍ଘଟଣା; ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ହାଇୱା, ବାପା-ଝିଅ ମୃତ, ୧୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ
ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ ଓ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : July 25, 2026 at 9:41 PM IST
ACCIDENT AT BHUBANESWAR, ଖୋର୍ଦ୍ଧା/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗପଡ଼ାରେ ଏକ ସ୍କୁଟିକୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହାଇୱା ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାପା-ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ହାଇୱା ଟ୍ରକଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଥିବା ବାପା ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ସହ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା । ମୃତକଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଇନଫୋଭାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାତଖୁରୀ ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର (୫୦) ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲିସା ମହାପାତ୍ର । ଲିସା ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଘରୋଇ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଟ୍ରକଟି ପ୍ରାୟ ଏକ କିମି ଘୋଷାଡ଼ି ନେବା ପରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଲିସାର ହାତ କାନ୍ଧ ଆଦି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ମୃତକଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ (ମୋଟ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ମୃତକଦ୍ୱୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ଘଟଣା ବଡ଼ ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ହମ୍ସ ନିର୍ମାଣ, ଟ୍ରକ ମାଲିକକୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ । ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି, ଜଟଣୀ, ତମାଣ୍ଡୋ ,ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭରତପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଜୋନ-୩ ଏସିପି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମିନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ହମ୍ସ ନିର୍ମାଣ ଓ ଟ୍ରକ ଚାଳକଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା କରିବା ଓ କ୍ଷତି ପୂରଣ ବାବଦକୁ ବିଚାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ହଟିଥିଲା ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ହୋଇଥିଲା । ଲିସାଙ୍କ ବାପା ଏକ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଣି ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଛକ ଅଣ୍ଡର ପାସ୍ ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଭିମୁଖେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ହାଇୱା ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ସ୍କୁଟି ସମେତ ବାପା ଝିଅ ଉକ୍ତ ହାଇୱା ଭିତରେ ଫଶି ଯାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ସେଥିରେ ଲାଖି ରହିଥିଲେ । ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ହୋହଲ୍ଲା କରି ଟ୍ରକକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ ଚାଳକ ଅଟକି ନଥିଲା। ହେଲେ ପଛରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଟ୍ରକକୁ ପିଛା କରିଥିବାରୁ ଟ୍ରକଟି ରାଜପଥରୁ ଗାଁ ପୋଖରୀ ରାସ୍ତାକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ।
ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଟ୍ରକ ଚାଳକକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟ୍ରକ ଚାଳକକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଏନେଇ ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାଳକକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ, ଡୋର୍ କାଟି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କରାଗଲା ଉଦ୍ଧାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣା; ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା/ଭୁବନେଶ୍ବର