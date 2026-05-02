ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ ଚାଲିଛି ଦୁଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ

ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୫ରେ ସାଇବର ଥାନାକୁ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା କୋଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Maitri Vihar Police Station and Cyber Police Station on Same Building Issue Bhubaneswar
ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ ଦୁଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, କେବେ ମିଳିବ ସାଇବର ଥାନାକୁ ନୂଆ କୋଠା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 2, 2026 at 9:55 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଥାନା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନାକୁ ନୂତନ କୋଠା ନ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗରରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଚାଲୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୫ରେ ଉକ୍ତ ଥାନାକୁ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା କୋଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ:
ଭିତ୍ତିଭୂମି ନ ଥାଇ ସାଇବର ଥାନାକୁ ମୈତ୍ରୀବିହାର ଥାନା କୋଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ୨ଟି ଥାନାର ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି । ଏଥିଲାଗି ସରକାରୀ ଭାବେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା । ଥାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଫଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗରରେ ଥିବା ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବରେ ପଡୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା:
ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ବାରାକ୍ଓ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ସାଇବର ଥାନା କରିଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ଫୋର୍ସ ରହିବାକୁ ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଉଛି । ସାଇବର ଥାନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାଜତ ଗୃହ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା ହାଜତରେ ରଖାଯାଉଛି । ସାଇବର ଥାନାର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା (Reception) କକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ସଙ୍କୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଚେୟାର ଓ ଟେବୁଲ ପକାଯାଇ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଥାନା ଚାଲୁଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହଇରାଣରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଶିଡ଼ିରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ ।

ସହିଦନଗରର ବାସିନ୍ଦା ରମା ଜେନା ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଗୁରୁବାର ଏପ୍ରିଲ ୩୦ (ଗୁରୁବାର) ସାଇବର ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ରମା କହିଛନ୍ତି, "ସାଇବର ଥାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ନେଇ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଭିଏସଏସ ନଗର ଯାଇଥିଲି ।" ପରେ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ସ୍ଥିତ ସାଇବର ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିରେ ସାଇବର ଥାନା ଚାଲୁଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା କୋଠାରେ ସାଇବର ଥାନା ଚାଲିଛି ।" ଖୁବଶୀଘ୍ର ସାଇବର ଥାନା ପାଇଁ ନୂଆ କୋଠା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପାନ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ମଦ ବେପାର; ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ବେଆଇନ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ମିଳିତ ଟିମ୍

ଦୋକାନକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଯିବାରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ; ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଟିଲା ପାପୁଲି, ବାପ-ପୁଅ ଗିରଫ

ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା BJB କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ; ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଚାମ୍ବରରେ ପଶି 2 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

