ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ ଚାଲିଛି ଦୁଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ
ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୫ରେ ସାଇବର ଥାନାକୁ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା କୋଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 2, 2026 at 9:55 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଥାନା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନାକୁ ନୂତନ କୋଠା ନ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗରରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଚାଲୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୫ରେ ଉକ୍ତ ଥାନାକୁ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା କୋଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ:
ଭିତ୍ତିଭୂମି ନ ଥାଇ ସାଇବର ଥାନାକୁ ମୈତ୍ରୀବିହାର ଥାନା କୋଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ୨ଟି ଥାନାର ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି । ଏଥିଲାଗି ସରକାରୀ ଭାବେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା । ଥାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଫଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗରରେ ଥିବା ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବରେ ପଡୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା:
ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ବାରାକ୍ଓ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ସାଇବର ଥାନା କରିଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ଫୋର୍ସ ରହିବାକୁ ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଉଛି । ସାଇବର ଥାନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାଜତ ଗୃହ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା ହାଜତରେ ରଖାଯାଉଛି । ସାଇବର ଥାନାର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା (Reception) କକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ସଙ୍କୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଚେୟାର ଓ ଟେବୁଲ ପକାଯାଇ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଥାନା ଚାଲୁଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହଇରାଣରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଶିଡ଼ିରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିରେ ସାଇବର ଥାନା ଚାଲୁଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା କୋଠାରେ ସାଇବର ଥାନା ଚାଲିଛି ।" ଖୁବଶୀଘ୍ର ସାଇବର ଥାନା ପାଇଁ ନୂଆ କୋଠା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
