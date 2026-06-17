ETV Bharat / state

ନୟାଗଡ଼ ଗଣିଆରେ ଗ୍ୟାରେଜ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ବଡ଼ ଭାଇର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସାନ ଭାଇକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଗଣିଆ ଥାନା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

One accused arrested on Gania Garage Owner Murder case
ବଡ଼ ଭାଇର ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସାନ ଭାଇକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 17, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ଼: ବଡ଼ ଭାଇର ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସାନ ଭାଇକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା । ଗତ ରବିବାର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗଣିଆ ରାସ୍ତାରେ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଡରାସିଂହ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଏସପି ।

ବଡ଼ ଭାଇର ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସାନ ଭାଇକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ନୟାଗଡ଼ ଏସପି ଶୁଭେନ୍ଧୁ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ରବିବାର ଖଣ୍ଡପଡା ଗଣିଆ ରାସ୍ତାର କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଡରାସିଂହ ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଜ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ କାରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଖଣ୍ଡପଡା ଥାନା ସିଧାମୂଳା ଗାଁର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣିଆ ଥାନା ପତୁରିଆ ଗାଁର ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଝିଅଙ୍କୁ ମୃତ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁଧାଂଶୁ ଓରଫ ମିଲୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ କେଉଁଆଡେ ନେଇ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସାନ ଭାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥାଏ । ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ ।"

Main accused arrested Gania Garage Owner Murder case
ବଡ଼ ଭାଇର ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସାନ ଭାଇକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ରବିବାର ରାତିରେ ଗ୍ୟାରେଜ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗାଡି ସଜାଡ଼ିବା କହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପାଖକୁ ଡାକି ଥିଲେ । ହଠାତ୍ କାର ଭିତରୁ ଫୁଟିଥିଲା ଗୁଳି ଏବଂ ଟଳି ପଡିଥିଲେ ଗ୍ୟାରେଜ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ । ଏହାପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମାରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାରରେ 3ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସିଥିଲେ । ସେପଟେ ଯୋଜନା ବଦ୍ଧ ଭାବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Gania Garage Owner Murder case
ବଡ଼ ଭାଇର ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସାନ ଭାଇକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥକ ସହାୟତା ଦାବିରେ ସୋମବାର ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ପାଣ୍ଡରାସିଂହ ଗାଁ ନିକଟରେ ଗଣିଆ-କଣ୍ଟିଲୋ ରାସ୍ତାରେ କାଠଗଣ୍ଡି ପକାଇବା ସହ ଟାୟାର ଜାଳି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କର୍ଣ୍ଣାଦେବ ସମାଦାର, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅକ୍ଷକ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ରମେଶ ଗୋଚ୍ଛି ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏସଡିପିଓ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ।

Gania Garage Owner Murder case
ବଡ଼ ଭାଇର ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସାନ ଭାଇକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ନବ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୂର ଲିଭିଯାଇଛି । ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

Gania Garage Owner Murder case
ବଡ଼ ଭାଇର ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସାନ ଭାଇକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। " ସେପଟେ ଗଣିଆ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି ।

ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ଆଉ ଅପରାଧୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ଭୟ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକମାନେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପାହାଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ହତ୍ୟା, କେନାଲ ବନ୍ଧରୁ ମୃତଦେହ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଚ୍ଛ; ରକ୍ତମୁଖା ସାଜିଲା ପୁଅ, ବାପା ଓ ସାବତ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

TAGGED:

RABINDRA NAYAK MURDER CASE
NAYAGARH CRIME NEWS
ନୟାଗଡ଼ ଏସପି ଶୁଭେନ୍ଧୁ ପାତ୍ର
MURDER FOR LOVE AFFAIRS
GANIA GARAGE OWNER MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.