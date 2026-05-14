ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ୍ ଗିରଫ, ସତ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ !

ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 13କୁ ବୃଦ୍ଧି । ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 2:26 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ହେଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗେଶ୍ଵରଗଡର ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର ଓରଫ ଚିନୁ (୨୪)। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।


ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜେନା ଓରଫ ବଣ୍ଟିକୁ ମେ' ୧୧ରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 12 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 13କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି।

ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବାଉଁଶରେ ପିଟିଥିଲା

କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ମୃତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ିକୁ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧାଯାଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯିବା ପରେ ରଞ୍ଜିତ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଏକ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିଥିଲା।


ବଳିଷ୍ଠ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ ଚଳାଇଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରାଉତ ଅନ୍ୟ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ପୀଡିତା ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମେ' ୭ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ପୀଡିତା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଓମଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହି ଟେଷ୍ଟ୍ ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ସେହିପରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଘଟଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରମାଣକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବ୍ରୋଟୋରି (SFSL)କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏକାଧିକ ବୟାନ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବଳିଷ୍ଠ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି।



