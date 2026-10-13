ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିକ୍ଷୋଭ; ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଓ ମଣିପୁର ସାଂସଦଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ
କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମଣିପୁର ଇନର ସାଂସଦ ଅଙ୍ଗୋମଚା ବିମଲ ଅକୋଇଜାମ ଜେଏନୟୁରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଏନୟୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 13, 2026 at 7:25 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ନାରା ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ କୁଶ ପୁୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମଣିପୁର ଇନର ସାଂସଦ ଅଙ୍ଗୋମଚା ବିମଲ ଅକୋଇଜାମ ଜେଏନୟୁରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଏନୟୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ ଏପରି ମାନସିକତା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦଳର ନୀରବତାକୁ ବିରୋଧ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇ କୁଶପିତୁଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଅବସରରେ ସହରର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଛକଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା । ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ, ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସବିତା ସୁଆର , କର୍ପୋରେଟର ସବିତା ସାହୁ, ବନିତା ସାହୁ, ମନିତା ଦାଶ, ମମତା ରଣା, ମଧୁସ୍ମିତା ଠାକୁର, ବର୍ଷା ବିଦୁସ୍ମିତା, ନର୍ମଦା ମଣି, ଭାରତୀ, ପ୍ରେମଶିଳା ନନ୍ଦ, ସୁସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କର୍ମୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନଜନକ ଆଚରଣକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ଏହି ଅବସରରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା।
ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଥିଲେ, 'ମଣିପୁରର ଜଣେ ସାଂସଦ ଏଗାର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେ.ଏନ୍.ୟୁ. ର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି କାମରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଜେଏନୟୁରୁ ବରଖାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ନାରା ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ସାଂସଦ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ।
ସେପଟେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସବିତା ସୁଆର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିିଛନ୍ତି । ମହିଳା ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାହୁଲ୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମହିଳା ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସବିତା ସୁଆର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ରଣହୁଙ୍କାର; ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଶତାଧିକ ଗିରଫ୍