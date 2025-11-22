ETV Bharat / state

ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରାଣର ମିଳନସ୍ଥଳ 'ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି', ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନମୋହୁଛି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ

ଓଡ଼ିଶାର ହିମାଳୟ କୁହାଯାଉଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ । ମହାଭାରତ ଗାଥା ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ମାତା କୁନ୍ତୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମନ୍ଦିର ।

Mahendragiri Hill Station and Eco resort
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 22, 2025 at 4:55 PM IST

ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

Mahendragiri Hill Station ଗଜପତି: ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ । ଯଦି ଏହି ଋତୁରେ ଆପଣ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ । ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଦଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିର ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତ, ମାଙ୍କଡ ଡିଆଁ ଜଳପ୍ରପାତ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଗଜପତି । ତେବେ କେବଳ ବୁଲିବା ନୁହେଁ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ । ଏବେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ।

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି:

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରୁ ପାଖାପାଖି 28 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି । ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଇଁପୁର ବାଟରେ ଗଲେ ପଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାର ହିମାଳୟ କୁହାଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ । ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାହାଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ମହାଭାରତ ଯୁଗର ଗାଥା ବହନ କରେ ଏହି ପାହାଡ । ଏଠାରେ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସମେତ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ମନ୍ଦିର । ଏହା ହେଉଛି ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ସାଧନାସ୍ଥଳୀ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ । ଷଡଋତୁର ଅନୁଭୂତି ଆଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏହା ବିମୋହିତ କରିଥାଏ । ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜମିଥାଏ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ ।

ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ :

ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସେତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା । ସକାଳର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରହଣି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।

Parshuram Pitha At Mahendragiri
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପର୍ଶୁରାମ ସାଧନା ପୀଠ (ETV Bharat Odisha)

'ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି':

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର । ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତି ଆଜି ଯାଏଁ ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖର କଥା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଅତିଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।"

Mata Kunti Temple, Mahendragiri
ମାତା କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦିର, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି (ETV Bharat Odisha)

ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆଶାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ:

ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ହୋଇଥିବା ଇକୋ ରିସୋର୍ଟରେ 10ଟି କଟେଜ ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ, ରିସୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହରିବନ୍ଧୁ କାର୍ଜି କହିଛନ୍ତି,"ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟଚକମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ରାତି ହେଲେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ । ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ପାଇଁ ବେଶ ସୁବିଧା ପାଇବେ । ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାରେ ରହିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ । ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ ହେବା ପରେ ଏଠାକାର 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ -କଇଁପୁର, ଗଙ୍ଗାବାଡ ଓ କେରାଣ୍ଡିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବଢିବ ।"

Parshuram Pitha At Mahendragiri
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପର୍ଶୁରାମ ସାଧନା ପୀଠ (ETV Bharat Odisha)

ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ:

"ଆଗରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ସହ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ରାତ୍ରୀ ରହଣି ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା " କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସଂଘମିତ୍ରା ଶବର ।

Mahendragir Eco resort
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରାଣର ମିଳନସ୍ଥଳ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି:
ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରାଣର ମିଳନସ୍ଥଳ କୁହାଯାଉଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଯେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା ତାହା ହୋଇନଥିବା କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ରାତ୍ରି ରହଣି ସହ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଏହାଦ୍ବାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

Parshuram Pitha At Mahendragiri
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

Yudhisthir Temple Mahendragiri
ଯୁଧୀଷ୍ଠିର ମନ୍ଦିର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ,ଗଜପତି

