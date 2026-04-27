ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ, 17 ରାଜ୍ୟର 6 ଶହରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ
ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଭାରତୀୟ ପର୍ବାତାରୋହଣ ସଂଘର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ- ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଇକୋ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଫେଷ୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : April 27, 2026 at 7:46 PM IST
ଗଜପତି: ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ବିତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ତଥା ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଚାଲିଛି ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ । ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଭାରତୀୟ ପର୍ବାତାରୋହଣ ସଂଘର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଇକୋ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଫେଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟ 17ଟି ରାଜ୍ୟର 6 ଶହରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଉତ୍ସବ ଆଯୋଜନକୁ ନେଇ ଖୁବ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡିଶାର ଦ୍ବିତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ତଥା ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଆଯୋଜିତ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡା ଉତ୍ସବ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଇକୋ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଫେଷ୍ଟ-2026 ଉଦଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଭାରତୀୟ ପର୍ବାତାରୋହରଣ ସଂଘର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟର 6 ଶହରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃସାହାସିକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ରକ କ୍ଲିଂମ୍ବିଂ, ରାପ୍ଲିଂ, ଜିପଲାଇନ୍, ଟ୍ରାକିଂ, କମାଣ୍ଡୋ ନେଟ୍, ସାଇକ୍ଲିଂ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏପ୍ରିଲ 25 ଓ 26 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି କ୍ରୀଡା ଉତ୍ସବକୁ ଖୁବ ସଫଳତାର ସହ ଆଯୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିଭଳି ଉତ୍ସବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଏହା ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା । ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ । ତେଣୁ ଏହାର ଉନ୍ନତିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆଶା ସଂଗଠନର ସଂପାଦକ ତଥା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଏଭେରେଷ୍ଟ ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀ ଗଣେଶ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ତାହା ପୁଣି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଓଡିଶାର ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡା ଇତିହାସରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିବ । ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବୋଲି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାର ଉନ୍ନତି ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାାରି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷରେ ଏହାର ସୁଫଳ ଲୋକେ ପାଇବେ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଏକ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛୱନ୍ତି ।
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଜି ଯାଏଁ କେବଳ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଖଥାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଏହା ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ତେଣୁ ଏହାର ବିକାଶ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି