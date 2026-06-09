ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳାରେ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ, ସାଧୁସନ୍ଥକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଥିବା ପର୍ଶୁରାମ ମନ୍ଦିର, କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ l
Published : June 9, 2026 at 12:37 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଐତିହାସିକ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଚାଲିଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି । ରାଜ୍ୟପାଳ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା l ଏହାପରେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ l ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଥିବା ପର୍ଶୁରାମ ମନ୍ଦିର, କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ l ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯଜ୍ଞ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ l
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ
ଏଥିସହ ଯୁବ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଋଷିପୁତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ l ଏହି ଅବସରରେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଏଭଳି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି l ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ସେହିଭଳି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ ମଧ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପହଂଚିଥିଲେ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଆସି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାର କିଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ’’ ।
ଆସନ୍ତା 9 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଶିଖରରେ ଚାଲିଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା । ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଳା ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ଏହି ଅବସରରେ ଘୃତ, ନାମ ଓ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ସହ ଭଗବତ ଗୀତା ପାରାୟଣ ଆଦି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାଶୀ ଶଙ୍କାରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବହୁ ସନ୍ଥ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କ ସହ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।
ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମେଳା ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି