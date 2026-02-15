ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କପିଳାଶ-ଲୋକନାଥ ପୀଠ, ଭୋର 4ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ
ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ ପୀଠ ଓ କପିଳାଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର । ଛୁଟୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ । କପିଳାଶରେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।
Mahashivratri 2026 ଢେଙ୍କାନାଳ/ପୁରୀ: ବର୍ଷକର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି...ଆଜି ହେଉଛି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାଶିବରାତ୍ରି । ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶୈବପୀଠ । ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଉଠିଛି ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବ ପୀଠ ଲୋକନାଥ ଓ କପିଳାଶ । ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁଇ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କପିଳାଶରେ 13 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକନାଥରେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି କପିଳାଶରେ ଭୋର ୪ଟା ୨୦ ମିନିଟରେ ଓ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋର ୪ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ ।
କପିଳାଶରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା:
ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ । ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାଶ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି । ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ବିଜେସ୍ଥଳୀ ଏହି କପିଳାଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଳନ ହେଉଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା । ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ମହାଦୀପ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୋର ୪ଟା ୨୦ମିନିଟରେ ମନ୍ଦିର ଚୁଡାକୁ ଉଠିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏହି ପୀଠକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଫଳରେ ପୀଠର ପାଦ ଦେଶରୁ ଉଭୟ ପାହାଚ ଓ ବାରବାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗହଳି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୁଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରୁ ପାହାଚ ଓ ବାରବାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଯାଏଁ ବାରିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
କପିଳାଶ ଆସିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା:
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୀପ ଟିଏ ଜାଳି ନିଜ ତଥା ନିଜ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ମାନସିବାକୁ ମାନସିକଧାରୀ ମାନେ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ସମାଗମ ହେବାର ଭିଡରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କପିଳାଶ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।
ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା:
ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ନୀତିକାନ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ସଂଧ୍ୟା ପରେ ଜୀଉଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତି ନୀତି ମୁତାବକ ଷୋଢଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗା ଭରଣ ବେଶ, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରାଜାରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ, ହରିହର ଭେଟ ଓ ଯୋଗୀରାଜ ବେଶ ଆଦି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ।
କପିଳାଶରେ 13 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ:
ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ଉଭୟ ବାରବାଙ୍କ ଓ ପାହାଚ ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକୀ କରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୧୩ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବାରବାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଗାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗାଡି ଓ ବାଇକ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିର ପାଦ ଦେଶ ଦେଓଗାଁ ଯାନ ବାହାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦୁଇଟି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଲୋକାରଣ୍ୟ ଲୋକନାଥ:
ପବିତ୍ର ଜାଗର ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜାଳିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ରାତି ୧୨ଟା ୩୦ରେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଅବକାଶ, ସକାଳ ଧୂପ , ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଭୋର୍ ୪ଟାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ । ପରେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ହରିହର ଭେଟ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଭୋର୍ ୪ ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ । ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି ।
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ:
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜାଗର ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୀପ ଲଗାଯିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।’
4ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ:
ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ସେବକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, ‘ଆଜି ଭୋର୍ ୪ ଟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଆଜି ରାତି ୧୧ ଟା ଯାଏ ଚାଲିବ । ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହରିହର ଭେଟ ନୀତି କରାଯାଇ ଭୋର୍ ୪ ଟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ।’
କୋଟି ପୂଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ...
ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଚୁଡ଼ାଘଷା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲି । ଯାହାର କିଛି ମାନସିକ ଥାଏ ସେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଡ଼ାଘଷା ଭୋଗ ଲଗାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପବିତ୍ର ପାର୍ବତୀ ସାଗରରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୂଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।’
କାହିଁକି ରହିଛି ହରିହର ଭେଟ ପରମ୍ପରା ?
ତେବେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ତାର ରକ୍ଷକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ହରିହର ଭେଟର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ହରି ଓ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ହର ବିମାନରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରୀ ପରେ ଭେଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଭେଟ ନୀତି ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ରାତି ତମାମ ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜାଳିବା ସହ ଏହି ନୀତି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ିଂ କରାଯାଇଛି ।
ଲୋକନାଥ ପୀଠକୁ ଆସି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି:
ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଧର୍ମପଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ । ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଏଠାକୁ ଆସି ମୋତେ ବହୁତ୍ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ ରଖିଛି । ଆଜି ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ ଜଳ ଭାରା ଧରି ଆସିଛି ।’
ଉପବାସ କରି ଜାଗର:
ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପବିତ୍ର ଜାଗରକୁ ମହିଳା ମାନେ ବହୁତ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଉପବାସ ରହି ଜାଗର ପାଳନ କରନ୍ତି । ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି । ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ।’
ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ନିର୍ଜଳା ରହି ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଉଜାଗର ରହି ଜାଗର ଜାଳିବା ପରେ ହରିହର ଭେଟ ଓ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କଲେ ସକଳ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ଦୂର ହେବା ସହ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ବାସକୁ ଆଧାର କରି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି ।
