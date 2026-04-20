ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୪୮ ଯାତ୍ରୀ
ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ । ପୁରୀରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସାରି ନାସିକ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ୫୫ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ।
Published : April 20, 2026 at 10:25 AM IST
Dhenkanal Bus Accident , ଢେଙ୍କାନାଳ: ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ ! ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ୫୫ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ନାସିକ ଫେରୁଥିବା ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଅଳ୍ପକେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି । ବସ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ୪୮ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଳକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି (ଏପ୍ରିଲ 20) ଭୋର୍ ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର କୋରିଆଁ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସଟି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ ଟ୍ରକର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବସ୍ ଗତିକୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବାଲି ଗଦା ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ବସଟି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି । ପରେ ଖବର ପାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବସ୍ ଚାଳକକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଆହତ ବସ୍ ଚାଳକ ନାସିକ ଅଞ୍ଚଳର ମନୋଜ ଭାଲେରାଓ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦଗଡ ଗ୍ରାମର । ବସ୍ ରେ ମୋଟ୍ ୪୮ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଗତ ୬ ତାରିଖରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକରୁ ବାହାରି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପରେ, ଶେଷରେ ନାସିକ ଅଭିମୁଖେ ଫେରୁଥିଲେ । ପୁରୀରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହି ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ