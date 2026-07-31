ETV Bharat / state

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ: ଭୁଶୁଡିଲା 4 ମହଲା କୋଠାର ଅଂଶ, 9 ମୃତ

ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ରୁ 3 ଜଣ ଲୋକ କୋଠା ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।

MAHARASHTRA COLLAPSE
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 11:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁମ୍ବାଇ: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭିୱଣ୍ଡିରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠାର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଏଥିରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 2ରୁ3 ଜଣ ଏବେବି କୋଠା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ 11.30 ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

କେଉଁଠି କେମିତି ଘଟିଲା ଅଘଟଣ ?

ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭିୱଣ୍ଡି ସହରର ବାଲାଜୀ ନଗର ସ୍ଥିତ କୋହିନୂର ବିଲଡିଂରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିୱଣ୍ଡି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଏନଡିଆରଏଫ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଡଗସ୍କ୍ବାଡ, 4ଟି ଦମକଳ ଗାଡି, 2ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ପ୍ରଥମେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଅସୁରକ୍ଷିତ ବିଲଡିଂରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:

ଭିୱଣ୍ଡି ମେୟର ନାରାୟଣ ଚୌଧରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡିଥିଲା । ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଲଡିଂରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ପାଣି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଅସୁରକ୍ଷିତ ବିଲଡିଂରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । କିଛି ଲୋକେ ବିଲଡିଂ ଛାଡିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଖାଲି କରାଯିବ ।

ପ୍ରଶାସନରୁ ନୋଟିସ୍‌ ପାଇବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ବାସିନ୍ଦା ସେହି ବିଲଡିଂ ଖାଲି କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କୋଠା ମରାମତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସେହି କୋଠାରେ ରହିଆସୁଥିଲେ । ଶ୍ରମିକମାନେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍‌ କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

MAHARASHTRA COLLAPSE
ଚାରି ମହଲା କୋଠାର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି (ETV Bharat)

ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏବେବି ଭଗ୍ନାଂଶ ତଳେ 2ରୁ3 ଜଣ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପେଲେଟ୍‌ ଗନର ବ୍ୟବହାର କେତେବେଳେ ଓ କେମିତି ହୁଏ, SOP ହେବା ଆବଶ୍ୟକ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ମଝି ଆକାଶରେ ଫସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ, ଅବତରଣ କରିପାରିଲାନି ବିମାନ

ଅମରନାଥରୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଘାଟିରୁ ଖସି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍‌, 40 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ

TAGGED:

MAHARASHTRA NEWS
BHIWANDI BUILDING COLLAPSES
NDRF RESCUE
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋଠା ଭୁଶୁଡିଲା
MAHARASHTRA COLLAPSE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.