ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ: ଭୁଶୁଡିଲା 4 ମହଲା କୋଠାର ଅଂଶ, 9 ମୃତ
ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ରୁ 3 ଜଣ ଲୋକ କୋଠା ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।
Published : July 31, 2026 at 11:26 AM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭିୱଣ୍ଡିରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠାର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଏଥିରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 2ରୁ3 ଜଣ ଏବେବି କୋଠା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ 11.30 ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
କେଉଁଠି କେମିତି ଘଟିଲା ଅଘଟଣ ?
ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭିୱଣ୍ଡି ସହରର ବାଲାଜୀ ନଗର ସ୍ଥିତ କୋହିନୂର ବିଲଡିଂରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିୱଣ୍ଡି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଏନଡିଆରଏଫ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଡଗସ୍କ୍ବାଡ, 4ଟି ଦମକଳ ଗାଡି, 2ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
Bhiwandi, Maharashtra: NDRF personnel recovered the first body from the debris as rescue operations continued at the building collapse site pic.twitter.com/iyiGlpLkYP— IANS (@ians_india) July 31, 2026
ପ୍ରଥମେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଅସୁରକ୍ଷିତ ବିଲଡିଂରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ଭିୱଣ୍ଡି ମେୟର ନାରାୟଣ ଚୌଧରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡିଥିଲା । ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଲଡିଂରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ପାଣି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଅସୁରକ୍ଷିତ ବିଲଡିଂରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । କିଛି ଲୋକେ ବିଲଡିଂ ଛାଡିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଖାଲି କରାଯିବ ।
#WATCH | Bhiwandi, Maharashtra: Morning visuals from the spot in Bhiwandi where emergency rescue teams are working extensively after a four-storey building partially collapsed. pic.twitter.com/qFxTuCHhJG— ANI (@ANI) July 31, 2026
ପ୍ରଶାସନରୁ ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ବାସିନ୍ଦା ସେହି ବିଲଡିଂ ଖାଲି କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କୋଠା ମରାମତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସେହି କୋଠାରେ ରହିଆସୁଥିଲେ । ଶ୍ରମିକମାନେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏବେବି ଭଗ୍ନାଂଶ ତଳେ 2ରୁ3 ଜଣ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ।