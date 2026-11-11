ETV Bharat / state

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ, ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ଦାବି

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଦେବା କହି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Lord jagannath mahaprasad
ମହାପ୍ରସାଦ ଚାହିଦା ଆକାଶ ଛୁଆଁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2026 at 9:32 AM IST

|

Updated : November 11, 2026 at 10:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରସାଦକୁ କରିଦେଲେଣି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ । ଖୁଲମଖୁଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଚଢ଼ାଦରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ଥାଳିକୁ ତିନି ଗୁଣା ଦରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ଚୁପ୍।

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ, ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ଦାବି (ETV Bharat Odisha)

ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦଲାଲଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପୁଲିସ ପ୍ରସାଶନ ଚୁପ୍ ବସିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।


ମହପ୍ରସାଦ ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ଦାବି


ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘‘କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଖଲି ପତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏହି କାର୍ଯ୍ଯ ଉପରେ ପ୍ରସାଶନ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍। ମହାପ୍ରସାଦ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସାଶନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ। ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଈଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମହପ୍ରସାଦ ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ସେହି ଭଳି ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ’’।

Lord jagannath mahaprasad
ମହାପ୍ରସାଦ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଦିନକୁ ଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ଗାରିମା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ଏବେ ଖଲି ପତ୍ରରେ ଥାଳି ଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭକ୍ତ ମାନେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଟେବୁଲରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିବା ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ସରକାର କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ହେଲେ ଏହି ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି’’।

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ


ଏବେ ଚାଲିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ଵାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ୨ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି କିଛି ଦଲାଲ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଦେବା କହି ଚଢ଼ା ଦରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି।

Lord jagannath mahaprasad
କାର୍ତ୍ତିକରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ଓ ଦଲାଲ ମାନେ ମିଶି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ପକେଟ୍ ଗରମ କରୁଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ଓ ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସୁଚନା ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେ ୫୦ ରୁ ୬୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଈଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୫୦ ରୁ ୬୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି। ଏଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଈଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ।


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସଭାପତି ନାରାୟଣ ମହାସୁଆର କହିଛନ୍ତି, ‘‘କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦେଖି ମହାପ୍ରସାଦ ଦୁଇ ତିନି ଗୁଣା ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚୋନା କରିଥିଲୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାର ରେ ଏକ ମହାପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚାନା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି’’।

Lord jagannath mahaprasad
ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ (ETV Bharat Odisha)
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ମହାପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବ, କିଭଳି ଏହାର ପରିଚାଳନା ହେବ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ’’।
Lord jagannath mahaprasad
ମହାପ୍ରସାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଡବଡୁଆ ଡାକିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା; ବାଣ ଫୁଟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ଅପିଲ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଖଲିପତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : November 11, 2026 at 10:56 AM IST

TAGGED:

ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅବଢା
PURI JAGANNATH TEMPLE MAHAPRASAD
JAGANNATH TEMPLE KARTIK MONTH
KARTIK MONTH MAHAPRASAD PRICE HIKE
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.