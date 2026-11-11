କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ, ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ଦାବି
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଦେବା କହି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 11, 2026 at 9:32 AM IST|
Updated : November 11, 2026 at 10:56 AM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରସାଦକୁ କରିଦେଲେଣି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ । ଖୁଲମଖୁଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଚଢ଼ାଦରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ଥାଳିକୁ ତିନି ଗୁଣା ଦରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ଚୁପ୍।
ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦଲାଲଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପୁଲିସ ପ୍ରସାଶନ ଚୁପ୍ ବସିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।
ମହପ୍ରସାଦ ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ଦାବି
ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘‘କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଖଲି ପତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏହି କାର୍ଯ୍ଯ ଉପରେ ପ୍ରସାଶନ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍। ମହାପ୍ରସାଦ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସାଶନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ। ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଈଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମହପ୍ରସାଦ ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ସେହି ଭଳି ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ’’।
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ
ଏବେ ଚାଲିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ଵାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ୨ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି କିଛି ଦଲାଲ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଦେବା କହି ଚଢ଼ା ଦରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ଓ ଦଲାଲ ମାନେ ମିଶି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ପକେଟ୍ ଗରମ କରୁଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ଓ ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସୁଚନା ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେ ୫୦ ରୁ ୬୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଈଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୫୦ ରୁ ୬୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି। ଏଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଈଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ସଭାପତି ନାରାୟଣ ମହାସୁଆର କହିଛନ୍ତି, ‘‘କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦେଖି ମହାପ୍ରସାଦ ଦୁଇ ତିନି ଗୁଣା ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚୋନା କରିଥିଲୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାର ରେ ଏକ ମହାପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚାନା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଡବଡୁଆ ଡାକିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା; ବାଣ ଫୁଟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ଅପିଲ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଖଲିପତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ