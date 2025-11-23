ETV Bharat / state

ପୁରୀ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲାଗିପାରିଲାନି ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା, ସରକାରଙ୍କ ଇଛାଶକ୍ତି ଅଭାବକୁ ଦାୟୀ କଲେ ଭକ୍ତ

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ପାରିନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 23, 2025 at 9:06 PM IST

ପୁରୀ: କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଲା। ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲାଗିପାରିଲାନି ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିବ। ଫଳରେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣୁଥିବା ଭକ୍ତ ମାନେ ଠକାମୀର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଭକ୍ତ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ପାରିଲା ନାହିଁ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ବସୁଛି। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ବସିଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିବା ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲାନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରିବାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ମହାପ୍ରସାଦର ଦର ତାଲିକା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ କୁଡୁଆର ମହାପ୍ରସାଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର ରହିଛି। କେଉଁ କୁଡ଼ୁଆ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ତାହା ଭକ୍ତମାନେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନପାରି ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ଥାଳି ୧୦୦ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ୧୫୦ରୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଏ ମୂଲ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଚଢା ଦାମରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏନେଇ ଆପତ୍ତି କଲେ ଭକ୍ତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଣ ସେବାୟତ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଦଲାଲ ସାଜି ଚଢ଼ା ଦରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକାମୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚୀ ଲଗାଇବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗରିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଅଳ୍ପ ମହାପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିବା ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ବାଲେଶ୍ଵରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପଞ୍ଚାନନ ମହାରଣା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ନାହିଁ। ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେହି ଦର ଦେଇ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି । ମନଇଚ୍ଛା ଦରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯଦି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗି ପାରନ୍ତା ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଠକାମୀର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ । ଏନେଇ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍।"

କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସତ୍ରଦୀପ ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରରେ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିନାହିଁ। ଏହା ଲାଗିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ । ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦର ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଦର କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଦର ତାଲିକା ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ଅବଗତ ହୋଇ ପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ହେବ।"

ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମନୋଜ ରଥ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିବା ନେଇ ଆମେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ବୈଠକ ବସୁଛି ହେଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିବା ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରୁନି। ଲାଗୁଚି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶା ଥାଏ। ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚଢା ଦରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ଅଭାବ ହେତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲଗାଯାଉ। ସବୁ ବଡ ବଡ ଦେବାଳୟରେ ପ୍ରସାଦର ଦର ତାଲିକା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହା କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଏକ ରାଜନୈତକ ଇଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ସରକାରୀ କଳର ଇଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲଗାଯିବା ଉଚିତ୍।"

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ମହାସୁଆର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଦେବା ପାଈଁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଥିଲୁ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁଡ଼ୁଆ ର ଦରବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି। କୁଡୁଆର ନୁଆ ଦର ଆସିବା ପରେ ଆଗାମୀ ୨୯ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ରହିଛି। ସେହି ବୈଠକରେ ଦର ନିର୍ଧାରିତ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏବେ ବି ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ମହାପ୍ରସାଦ ଥାଳି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ନିଆଯାଉନି। ତେବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିଲେ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଯେଉଁ ଚଢା ଦରରେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ କିଛି ଅଣ ସେବାୟତ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୁଡ଼ୁଆକୁ ନେଇ ଦର ନିର୍ଧାରିତ କରି ଦର ତାଲିକାରେ ଲଗାଇବୁ। ତେବେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ।"


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୁର୍ଣ କଥା। ମହାପ୍ରସାଦର ସାମଗ୍ରୀ ବଜାର ରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଣୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ କିଭଳି ଦର ତାଲିକା ରହିବ, ସେ ନେଇ ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିବା ନେଇ ଆଲୋଚାନା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚୋନା କରାଯାଇ କିଭଳି ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

