ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଆରା ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ମାର୍ଗଶୀର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା 'ଘୋଡ଼ଲାଗି ନୀତି'
ପ୍ରବଳ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ।
Published : November 26, 2025 at 11:43 PM IST
ପୁରୀ: ମାର୍ଗଶୀର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଘୋଡଲାଗି ନୀତି ତଥା ଓଢଣ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ବାଦଶ ଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ପୂର୍ବ ରାତ୍ରରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ଅଧିବାସିତ ହୋଇଥିବା ଘୋଡ ମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ, ଛତା, କାହାଳୀ ସହ ପଟୁଆରରେ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ତିନି ଘେର ପ୍ରଦ୍ୟକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳଧୂପ ବଢିବା ସହ ମଇଲମ କରାଯିବା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଦର୍ଜି ସେବକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଠାକୁରମାନେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଛଅ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ନୀତି। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜିଉ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ସହ ମଇଲମ ବଢିବା ପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପାଗ ଓ ଘୋଡ଼ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ଛଅମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ସହ ତିନିବାଡ଼ରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସପ୍ତାହର ୭ଟି ବାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଧବାର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କରିବା ବିଧି ଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଶୁକ୍ରବାର ଧଳାରଙ୍ଗ, ଶନିବାର କଳା ରଙ୍ଗ, ରବିବାର ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗ, ସୋମବାର କଳାଛିଟା ମିଶା ଶୁକ୍ଳ ରଙ୍ଗ, ମଙ୍ଗଳବାର ବାରପଟିଆ ତଥା ପଞ୍ଚରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି।
ଏହି ଘୋଡ ବା ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାରମ୍ପରିକ ଦର୍ଜି ସେବକ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର। ବେଶ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଦରଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ୨୨ ହାତିଆ ସୂତାପୁଟା, ପତନୀ ଓ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପାଟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୂତନ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ସହ ଘୋଡ ଲାଗି ବେଶ ପାଇଁ ଖଟ ପାଛୁଡି, ତୂଳିପଟା, ଥୋଡ ପାହାଡିଆ, ଫୁଲଛେଦା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜିମା ଦେବା ପରେ ଶ୍ରୀଜିଉମାନେ ଏହି ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାସହ ମଦନମୋହନ, ସୁଦର୍ଶନ, ଗରୁଡ, ପତିତପାବନ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜିତ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଓ କାକୁଡିଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କ୍ରମରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଏହି ଘୋଡ଼ ବା ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିାନ୍ତି। ଏହି ଲୀଳାକୁ ପ୍ରାବରଣ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି।
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ପୂର୍ବଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରମାନେ ଏହି ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଢଣ ଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୋଡଲାଗି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା ଭିତରୁ ଓଢଣ ଷଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟତମ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ନିଦାଘ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ସର୍ବାଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଦିନରେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶୀତ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥଲେ। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା, ଶୀତକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶୀତ ଯେତେବେଳେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ସାରା ଜଗତରେ ମୋର କଣ ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଣ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୀତକୁ କହିଥିଲେ ଯଦି ଦୁଃଖୀ, ତପି, ଯୋଗୀ, ମୋର ସେବକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁ ମାନେ ଆସି ସକାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୋର ସେବା କରନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୀଡ଼ା ନଦେବୁ ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅଙ୍ଗିକାର କରି ରଖିବି। ତୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବି। ଶୀତର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଠାରୁ ଘୋଡ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି।" ଏହି ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ