ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ମିସାଇଲ ଭୟ; ବାହାରିନରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ବାହାରିନରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖି ବାହାରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଓ ବାହାରିନର ଇସ୍କନ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ବାହାରିନ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ମାନାମାସ୍ଥିତ ୨୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସଂହତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଏକ ଗୌରବମୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧିର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିଛି ।
ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ମିସାଇଲ ଭୟ; ବାହାରିନରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା (Etv Bharat)
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତିର କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ
ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ମିସାଇଲ ଭୟ; ବାହାରିନରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା (Etv Bharat)
ବାହାରିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚିରନ୍ତନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଠିକ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁସରଣ କରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପବିତ୍ର ରୀତିନୀତିର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଉତ୍ସାହୀ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ‘ପହଣ୍ଡି ବିଜେ’ ରୀତିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ରଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେ କରିବା ପରେ ବାହାରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ ‘ଛେରା ପହଁରା’ ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ।
ଭକ୍ତି ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ଆକ୍ରମଣ ଭୟ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ମିସାଇଲ ଭୟ; ବାହାରିନରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା (Etv Bharat) ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ମିସାଇଲ ଭୟ; ବାହାରିନରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା (Etv Bharat)
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି । ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ । ଆମେରିକା ଇରାନର ସୈନ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି । ଜବାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ରହିଥିବା ଆମେରିକାର ଠିକଣା ଉପରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରହାର କରୁଛି ଇରାନ । ଇରାନ ନିଶାନାରେ ଥିବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବାହାରିନ । ବାହାରିନ ଉପରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ଇରାନ । ଏଭଳି ଭୟାବହ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୮,୦୦୦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଗତକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ମହାମିଳନ
ବାହାରିନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି ଏହି ରଥଯାତ୍ରା । 'କିଙ୍ଗ୍ ହମଦ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ପିସଫୁଲ୍ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ' (King Hamad Global Center for Peaceful Coexistence')ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, 'ବାହାରିନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍' ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଶୀର୍ଷ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଓ ନେପାଳର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନାମା ସହର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ପବିତ୍ର ଜପ ଏବଂ ବୈଦିକ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା ।ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ବାହାରିନର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଚମତ୍କାର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଏହି ୨୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ପୁରୀର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯେପରି ଖାଲି ହାତରେ ନ ଫେରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ବାହାରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ବାହାରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଓ ଇସ୍କନ-ବାହାରିନ ପାରସ୍ପରିକ ଗଭୀର ସମ୍ମାନର ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବାହାରିନ୍ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଦୟାଳୁ ଓ ମହାନ ଶାସକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ।'ଇସ୍କନ ବାହାରିନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ରୀତିନୀତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଠିକ୍ ତିଥିରେ ହିଁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏହି ବିବୃତିରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ।ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ତିନି ରଥ, କାଲି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡାର 800 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରଥଯାତ୍ରା, ବାଉଁଶରେ ଟଣାଯାଏ 45 ଫୁଟ ରଥ