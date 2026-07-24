ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା: ଉତ୍ସବମୁଖର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୁରୁଷମାନେ ରଥ ଟାଣିବାର ବିଧି ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହିଳାମାନେ ରଥ ଟାଣିବେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : July 24, 2026 at 10:52 PM IST
Rairangpur Bahuda Yatra, ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ) : ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା । ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା । ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ରଥ ଟାଣିବାର ବିଧି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହିଳା ମାନେ ରଥ ଟାଣିବେ ।
ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରାତଃ ଅବକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଦ୍ଵାରପାଳ ପୂଜା, ରୋଷହୋମ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରା ଯାଇଥିଲା । ପରେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଥାରୁଢ଼ କରା ଯାଇଥିଲା । ରଥରେ ତିନି ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରିବା ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରା ଯାଇଥିଲା । ରଥଟଣା ପୂର୍ବରୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ନଗରପାଳ ମହାରାଜା ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଛେରାପହଁରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ।
ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଧାୟକ ଜୋଲେନ ନାଏକ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବାପି ଦାସ, ନବୀନ ରାମ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏଏସପି ଯଦୁନାଥ ଜେନା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରା ଯାଇଥିଲା ।
ଝାଞ୍ଜ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା , ହୋରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.. ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତିନି ଠାକୁର ରଥାରୁଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ।
ଭାବର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମେତ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଏ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ସେପଟେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଇଥିଲା । ଆଜି ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗୋଲେଇ ନିକଟରେ ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିବସରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୋବାଇଲ ନଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ ବାପା, ଜୀବନ ହାରିଲେ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର - 10TH CLASS STUDENT SUICIDE
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦିବସ: ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ମୋବାଇଲ ନିଶା, ସତର୍କ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର