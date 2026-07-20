ଜନ୍ମବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା: ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ଓ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ
ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଚତୁର୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ 'ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା' ସେବନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 20, 2026 at 8:31 PM IST
Adapa Abadha and Adapa Darshan, ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାର ମାସର ତେର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ରଥଯାତ୍ରା ବା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ଏହି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଚତୁର୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ 'ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା' ସେବନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତି ଅଟେ । ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ଓ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂନରା ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ।
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାହାତ୍ମ୍ୟ
ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କାଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବା ଭୋଗକୁ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା କୁହାଯାଏ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ବର୍ଷସାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଅବଢ଼ାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶ ହେବା ସହ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଜନମାନସରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ନିଜ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ସେବନ କରାଇବା ବିଧି ରହିଛି ।
ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୈଳୀ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷଶାଳା ପରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କାଠ ଜାଳେଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଶୁଦ୍ଧ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ ପନିପରିବା, ଡାଲି ଏବଂ ମଧୁର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସୁଗନ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିସର ମହକି ଉଠେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପରେ ଏହା ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।
ସାମାଜିକ ସମାନତାର ପ୍ରତୀକ
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ସମାନତା, ଯାହା ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ସେବନ ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଥାଏ । ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ-ନୀଚ୍ଚର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନ ରଖି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦରେ ସେବନ କରନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ।
ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ଲୀଳା
ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ 'ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ' କୁହାଯାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହି ଦର୍ଶନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ।
ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଇତିହାସ
ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ । ପୁରାଣ ମତେ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଇ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ଷସାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା କାଳିଆଠାକୁର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିଜ ଜନ୍ମବେଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ।
ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମକ ମହତ୍ତ୍ୱ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ନିକଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିଥାଏ । ରଥଯାତ୍ରା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଥାଏ । ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ସେବନ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଦର୍ଶନ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସଂଗମ ଅଟେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ VIP ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଟିଭିରେ ଆସୁଛି ବିଜ୍ଞାପନ, ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା SJTA
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ: ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ୩୭୫ଟି ମୋବାଇଲ ଫେରାଇଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ