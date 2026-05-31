ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, 'ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ' ପକ୍ଷରୁ ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ, 'ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ' ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : May 31, 2026 at 8:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚିନ୍ତନ ବୈଠକରେ ଘାରିଲା ମହାନଦୀ ଚିନ୍ତା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ସାରା ଓଡିଶା ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଇବା ପାଣି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲରେ ଓଡିଶା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି 'ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ' ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟନୁାଲରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ । ସମାଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହେଉଛି, ମହାନଦୀ ପାଣିରେ କାହାର କେତେ ଭାଗ ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣ-ମୌସୁମୀ ସମୟରେ କେତେ ପାଣି ମିଳିବ ? ଏହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ବିନିମୟ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଏହି ତଥ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ୮୫୧ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବିଥିବା ମହାନଦୀ ଛତିାଗଡ଼ରେ ୩୫୭ କିଲୋମିଟର, ୪୧ପ୍ରତିଶତ ଲମ୍ବିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ୪୯୪ କିଲୋମିଟର, ୫୮ ପ୍ରତିଶତ । ମାତ୍ର ମହାନଦୀ ବେସିନ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଲେ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ୭୪ ହଜାର ୯୭୦ କିଲୋମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୫ ହଜାର ୬୦୦ କିଲୋମିଟର ରହିଛି ।
ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବୈଠକରେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ମହାନଦୀ ଏଭଳି ଦୁରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜନ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ବାମ ଦଳର ନେତୃ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୂର୍ବତନ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ । ୨୫ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସରକାର ରହିଲା, ଏବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଟ୍ରିପିଲ ଇଂଜିନ ସରକାର, ହେଲେ କିଛି ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି । ହୀରାକୁଦ ତଳେ ଆମେ କିଛି କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା କରିନାହୁଁ । କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ମହାନଦୀ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୀରାକୁଦ କଥା କହୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ।"
ସୂଚନା ଥାଉ କି ଚାଷ, ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ, ପିଇବା ପାଣି ଓ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଣ-ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୧.୭୪ ମିଲିଅନ ଏକର ଫୁଟ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ । ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଚାନକ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
