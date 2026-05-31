ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, 'ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ' ପକ୍ଷରୁ ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ, 'ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ' ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

MAHANADI BACHAO ANDOLAN
ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 31, 2026 at 8:51 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚିନ୍ତନ ବୈଠକରେ ଘାରିଲା ମହାନଦୀ ଚିନ୍ତା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ସାରା ଓଡିଶା ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଇବା ପାଣି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲରେ ଓଡିଶା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି 'ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ' ।

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ୧୫ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ୧୨ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି କଥା କୁହାଯାଉଛି । ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣ-ମୌସୁମୀ ସମୟରେ କେଉଁ ଆଧାରରେ କେତେ ପାଣି ମିଳିବ ? ମହାନଦୀର ଛତିଶଗଡ଼ରେ କେତେ ଜଳପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ସ୍ଥିର ହେବ । ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି ।
ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ:ଆଜି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ବାଦ୍‌ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି, ବାମ ଦଳ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପୂର୍ବତନ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ସାମିଲ ହୋଇ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।ଟ୍ରିବୁନାଲ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଵିଭ୍ରାନ୍ତି କର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତର ଜଳ ପୁରୁଷ ଭାବେ ପରିଚିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଯୋଗ ଦେଇ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ନେଇ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । "ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖି ଜଳ ବଣ୍ଟନ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଓଡିଶାକୁ ନିଜ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆପଣାଇଛି । ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବୁନାଲ ନିକଟରେ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ, ବିଶେଷକରି ମହାନଦୀରେ କେତେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେହି ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର । ମହାନଦୀରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି" ବୋଲି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟନୁାଲରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ । ସମାଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହେଉଛି, ମହାନଦୀ ପାଣିରେ କାହାର କେତେ ଭାଗ ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣ-ମୌସୁମୀ ସମୟରେ କେତେ ପାଣି ମିଳିବ ? ଏହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ବିନିମୟ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଏହି ତଥ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ୮୫୧ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବିଥିବା ମହାନଦୀ ଛତିାଗଡ଼ରେ ୩୫୭ କିଲୋମିଟର, ୪୧ପ୍ରତିଶତ ଲମ୍ବିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ୪୯୪ କିଲୋମିଟର, ୫୮ ପ୍ରତିଶତ । ମାତ୍ର ମହାନଦୀ ବେସିନ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଲେ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ୭୪ ହଜାର ୯୭୦ କିଲୋମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୫ ହଜାର ୬୦୦ କିଲୋମିଟର ରହିଛି ।

ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବୈଠକରେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ମହାନଦୀ ଏଭଳି ଦୁରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜନ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ବାମ ଦଳର ନେତୃ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୂର୍ବତନ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ । ୨୫ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସରକାର ରହିଲା, ଏବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଟ୍ରିପିଲ ଇଂଜିନ ସରକାର, ହେଲେ କିଛି ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି । ହୀରାକୁଦ ତଳେ ଆମେ କିଛି କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା କରିନାହୁଁ । କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ମହାନଦୀ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୀରାକୁଦ କଥା କହୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ।"

ସୂଚନା ଥାଉ କି ଚାଷ, ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ, ପିଇବା ପାଣି ଓ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଣ-ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୧.୭୪ ମିଲିଅନ ଏକର ଫୁଟ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ । ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଚାନକ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

