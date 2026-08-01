ETV Bharat / state

ବଢୁଛି ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର; ୧୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ SRC, ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ସହିତ SRC ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । 24×7 ନଜର ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Odisha Flood
ଏସ୍‌ଆର୍‌ସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 1, 2026 at 6:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Flood ଭୁବନେଶ୍ବର: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ବା ଏସ୍‌ଆର୍‌ସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ୧୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି । ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳର ପରିମାଣ ୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ସମୁଦାୟ ୨୨ଟି ଗେଟ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଏବଂ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଆର୍‌ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ନଦୀବନ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର:

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନଦୀକୂଳ ଓ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷକରି ରାତି ସମୟରେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଯେକୌଣସି ବନ୍ୟାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଅଥବା ଜଳ ଲିକେଜ୍‌, କ୍ଷୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ ନଦୀ ଗର୍ଭ, ବାଲିଚର, ଘାଟ, ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏସ୍‌ଆର୍‌ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ:

ସେହିପରି ମାଇକ, ସାଇରନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ସ୍ଥାନୀୟ କେବୁଲ ନେଟୱର୍କ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ପ୍ରଚାର କରି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା, ମାଛ ଧରିବା, ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ, ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ଏବଂ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯିବ । ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କୁ ନଦୀଗର୍ଭ, ବାଲିଚର ଓ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ପଶୁ ଚରାଇବାକୁ ନଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯିବ । ଏହା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା:

ସମସ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର, ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ପୌରାଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖି ଏହି ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର (DEOC)କୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର (SEOC) ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ । ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍କାଳ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ" ଭାବେ ବିଚାର କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ! ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କଟୁଛି ଜୀବନ; ବାଲେଶ୍ବରରେ ଗଲାଣି ତିନି ଜୀବନ, ଭାଙ୍ଗିଛି ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘର

ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ: ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଗାଁ, ନା ମିଳୁଛି ରିଲିଫ, ନା ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SRC ADVISORY ODISHA FLOOD
HIRAKUD DAM
ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟା
ହୀରାକୁଦ
FLOOD IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.