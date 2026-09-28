ETV Bharat / state

ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭୋନା ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା

ଅମ୍ବାଭୋନା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଖିଲି, ଅନ୍ତରାଡ଼ି, ଘୁଗୁରାପାଲି ଓ ବେନିଆପାଲି ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଜେଶ ସରାଫ

Mahanadi Water Flow Increase Flood Threat Rises in Bargarh Ambabhona as
ଅମ୍ବାଭୋନା ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 3:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବରଗଡ଼: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ବାଭୋନା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଖିଲି, ଅନ୍ତରାଡ଼ି, ଘୁଗୁରାପାଲି ଓ ବେନିଆପାଲି ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।

Mahanadi Water Flow Increase Flood Threat Rises in Bargarh Ambabhona as
ଅମ୍ବାଭୋନା ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା (ETV Bharat)

ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍‌ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହିସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରୁ ୪୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବା ସହ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

Mahanadi Water Flow Increase Flood Threat Rises in Bargarh Ambabhona as
ଅମ୍ବାଭୋନା ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା (ETV Bharat)

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ରିଲିଫ୍‌ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ସହକାରୀ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ଏବିଡିଓ), ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ଜି.ପି. ଡି. ଓ, ସରପଞ୍ଚ, ପି. ଇ.ଓ ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଉପରେ 24x7 ନଜର ରଖାଯିବା ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।

Mahanadi Water Flow Increase Flood Threat Rises in Bargarh Ambabhona as
ଅମ୍ବାଭୋନା ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା (ETV Bharat)
ପ୍ରଶାସନିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ:
  • ଅନ୍ତରାଡ଼ି ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସମୁଦାୟ ୩୦୫ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୧୪୭ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୯୫ ଜଣ ମହିଳା, ୪ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ୩୪ ଜଣ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ୨୫ ଜଣ ଶିଶୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
  • ସେହିପରି ଘୁଗୁରାପାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସମୁଦାୟ ୧୫୨ ଜଣ ବନ୍ୟାବିପନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୬୫ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୬୧ ଜଣ ମହିଳା, ୧ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ୮ ଜଣ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଓ ୧୭ ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି।
  • ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗନ୍ଥିଆପାଲି ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ୧୫୫ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୭୫ ଜଣ ମହିଳା, ୨୦ ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ୩ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରିଲିଫ୍ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
Mahanadi Water Flow Increase Flood Threat Rises in Bargarh Ambabhona as
ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି (ETV Bharat)

ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବନ୍ୟାବିପନ୍ନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ନପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Mahanadi Water Flow Increase Flood Threat Rises in Bargarh Ambabhona as
ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା, ଆସି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ରିକ୍ସାରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ

ବର୍ଷା ଦେଇଗଲା ବେଦନା; ଘରେ ଜମିଛି ପାଣି, ବାରଣ୍ଡାରେ କଟୁଛି ଦିନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼

TAGGED:

AMBABHONA BLOCK FLOOD
MAHANADI FLOOD
ଅମ୍ବାଭୋନା ବନ୍ୟା
ବରଗଡ଼ ବନ୍ୟା
BARAGADA FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.