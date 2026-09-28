ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭୋନା ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା
ଅମ୍ବାଭୋନା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଖିଲି, ଅନ୍ତରାଡ଼ି, ଘୁଗୁରାପାଲି ଓ ବେନିଆପାଲି ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଜେଶ ସରାଫ
Published : September 28, 2026 at 3:38 PM IST
ବରଗଡ଼: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ବାଭୋନା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଖିଲି, ଅନ୍ତରାଡ଼ି, ଘୁଗୁରାପାଲି ଓ ବେନିଆପାଲି ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହିସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରୁ ୪୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବା ସହ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ରିଲିଫ୍ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ସହକାରୀ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ଏବିଡିଓ), ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ଜି.ପି. ଡି. ଓ, ସରପଞ୍ଚ, ପି. ଇ.ଓ ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଉପରେ 24x7 ନଜର ରଖାଯିବା ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।
- ଅନ୍ତରାଡ଼ି ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସମୁଦାୟ ୩୦୫ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୧୪୭ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୯୫ ଜଣ ମହିଳା, ୪ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ୩୪ ଜଣ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ୨୫ ଜଣ ଶିଶୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
- ସେହିପରି ଘୁଗୁରାପାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସମୁଦାୟ ୧୫୨ ଜଣ ବନ୍ୟାବିପନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୬୫ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୬୧ ଜଣ ମହିଳା, ୧ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ୮ ଜଣ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଓ ୧୭ ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି।
- ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗନ୍ଥିଆପାଲି ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ୧୫୫ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୭୫ ଜଣ ମହିଳା, ୨୦ ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ୩ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରିଲିଫ୍ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବନ୍ୟାବିପନ୍ନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ନପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା, ଆସି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ରିକ୍ସାରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼