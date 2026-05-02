ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ; ମେ ୩୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ମହାନଦୀର ଉପର ଓ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମୌସୁମୀ ଓ ଅଣମୌସୁମୀ ଋତୁରେ କେତେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାହା ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 2, 2026 at 9:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଆଜି ବଡ଼ ଖବର ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ର ଆଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରୟାସକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ଵର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ମେ ୩୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନେଇ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଛି । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଆଜି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଜି ମହାନଦୀର ଉପର ଓ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମୌସୁମୀ ଓ ଅଣମୌସୁମୀ ଋତୁରେ କେତେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାହା ଆଜି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ନେଇ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କଥା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜଣାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏଜି ପୀତାମ୍ଵର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି । ମେ ୩୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନେଇ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ଓଡିଶାର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ଵର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆଜିର ଶୁଣାଣି ଏକ ଐତିହାସିକ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ୧୯୮୩ ମସିହାରୁ ଓଡିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏହି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାରି ପାରିନଥିଲା । ହୀରାକୁଦ, ମହାନଦୀ ଓ ମହାନଦୀ ବେସିନରେ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଏକ ଜଟିଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ । ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସାଏଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଟିମର ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ବିବରଣୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଜଳ ନୀତି ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରାୟର ଦିଗଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଟିମ, ଶାସନ ସଚିବ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ରାୟପୁର କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୈଠକ ବସି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରି ଅପୋଷ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଖୋଜିବୁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଓଡିଶାରେ ଆସିବା ଓ ମୁଁ ଏଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ଦାବି ରଖି ଆସିଥିଲି । ଆଜି ଏହାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଛି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
