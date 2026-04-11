ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର କେବେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ? ଆଉ 9 ମାସ ବଢ଼ିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲ । ୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ୮ ବର୍ଷ ପୂରିଛି ।

Mahanadi Water Dispute Tribunal's working term extended till January 2027
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୭ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 11, 2026 at 11:49 AM IST

MAHANADI TRIBUNAL, ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁନର୍ବାର ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ସୀମାକୁ ଆଉ ୯ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୭ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ଏପ୍ରିଲ ୧୦) ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗଜେଟ ଅଧିସୂଚନାରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ସେପଟେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।

ବଢିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ:
ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ । ଅନ୍ତିମ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁନର୍ବାର ସମୟ ସୀମା ଆଉ ୯ ମାସ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶା - ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗଠିତ ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ପ୍ରଥମେ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ବାରା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା । କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅସୁବିଧା ଓ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଆସୁଛି ।

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୭ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି (Jal Shakti Ministry)
ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି ପଡୋଶୀ ସହିତ ବିବାଦ:୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଏ.ଏମ୍. ଖାନୱିଲକରଙ୍କ ପଦତ୍ୟାଗ ପରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୯ ମାସ ଧରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା । କୋରମ ଅଭାବ ହେତୁ ସେହି ସମୟକୁ ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବଧି ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମନେରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ୧୪, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଆଗାମୀ ୯ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶୁଣାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅନ୍ତିମ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରିବ । ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୀର୍ଘଦିନର ବିବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଧାନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଏହି ନୂତନ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା:ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଢିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କଣ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି, ତାହାର ସୂଚନା ନାହିଁ । ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ଓ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଏହି କମିଟି ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମହାନଦୀର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଥିଲା । ତାହା ହେଲା ନାହିଁ । ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ୨୫ ତାରିଖରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖରେ ଏକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହେବ ।

ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ 'ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବୁନାଲର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ମହାନଦୀର ଭାଗ୍ୟ' ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ନଦୀ ଓ ମହାନଦୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।

ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ପଡୋଶୀ:
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲ । ୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ୮ ବର୍ଷ ପୂରିଛି । ଓଡିଶା ତହବିଲରୁ ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଖରାଦିନେ ଛତିଶଗଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବରେ ମହାନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକି ଦେଉଛି । କଲମା ବ୍ୟାରେଜର ସମସ୍ତ ଗେଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି । ଫଳରେ ଓଡିଶା ପଟକୁ ପାଣି ଆଦୌ ଆସୁନାହିଁ । ଏହା ଫଳରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ସ୍ତର କମିବା ସହିତ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଇବା ପାଣି ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳସେଚନରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଉଛି ।

"ମହାନଦୀରୁ ମାଛ ମାରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଧୀବର ଜୀବିକା ହରାଉଛନ୍ତି । ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି । ଚିଲିକା, ସାତକୋଶିଆ, ଭିତରକନିକା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବର କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଟ୍ରିବୁନାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜିଦେବା ଓ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକ ଆନ୍ତରୀଣ ରାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଶାକୁ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ" ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନର ସହ ଆବାହକ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

