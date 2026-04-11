ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର କେବେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ? ଆଉ 9 ମାସ ବଢ଼ିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲ । ୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ୮ ବର୍ଷ ପୂରିଛି ।
Published : April 11, 2026 at 11:49 AM IST
MAHANADI TRIBUNAL, ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁନର୍ବାର ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ସୀମାକୁ ଆଉ ୯ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୭ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ଏପ୍ରିଲ ୧୦) ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗଜେଟ ଅଧିସୂଚନାରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ସେପଟେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।
ବଢିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ:
ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ । ଅନ୍ତିମ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁନର୍ବାର ସମୟ ସୀମା ଆଉ ୯ ମାସ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶା - ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗଠିତ ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ପ୍ରଥମେ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ବାରା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା । କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅସୁବିଧା ଓ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଆସୁଛି ।
ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ 'ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବୁନାଲର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ମହାନଦୀର ଭାଗ୍ୟ' ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ନଦୀ ଓ ମହାନଦୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।
ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ପଡୋଶୀ:
"ମହାନଦୀରୁ ମାଛ ମାରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଧୀବର ଜୀବିକା ହରାଉଛନ୍ତି । ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି । ଚିଲିକା, ସାତକୋଶିଆ, ଭିତରକନିକା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବର କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଟ୍ରିବୁନାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜିଦେବା ଓ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକ ଆନ୍ତରୀଣ ରାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଶାକୁ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ" ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନର ସହ ଆବାହକ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
