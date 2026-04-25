ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ; ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର
ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା ମହାନଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟର ପକ୍ଷ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ରଖିନ୍ତୁ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 25, 2026 at 8:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମ୍ୱନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସସ୍ମିତ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାରେ ଓକିଲଙ୍କ ବିଳମ୍ବ:
ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନେଇ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି । ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଦ୍ବାରା 20 ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଶୁଣାଣିରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ମନ୍ଥରତା ଓ ପରିଚାଳନା ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଦେଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଏହି ମାମଲାରେ ନିୟୋଜିତ ଓକିଲ ମାନେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି । ଅପୋଷ ସମାଧାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା କୁହାଯାଉନାହିଁ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବୃହତମ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କହିଛନ୍ତି ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସସ୍ମିତଙ୍କ ଚିଠି:
ସସ୍ମିତ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, "ବୈଠକର ବିବରଣୀକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ତାରିଖ ରହିଥିଲା । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ନାହିଁ । ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସସ୍ମିତ ଚିଠିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲା ଓଡ଼ିଶାର 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ।"
ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରାଜନୈତିକ ବା ପ୍ରାଶାସନିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହମତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ମେ’ 2 ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନଚେତ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ:
ଆସନ୍ତା ମେ' 2 ତାରିଖ ସକାଳ 11 ଟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାମଲାରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ସମାଧାନ ବାବଦରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ସୂଚନା ନଦେଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯାହା ଉଚିତ ମଣିବେ ତାହା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ସରକାର ନିଜର କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିକଟରେ ରଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶାବାସୀ ଭାବେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ଆଇନ ବିଭାଗର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା ମହାନଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟର ପକ୍ଷ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ରଖିନ୍ତୁ । ନହେଲେ ଓଡିଶା ଓ ଓଡିଶାବାସୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ।"
