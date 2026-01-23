ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବ ଓଡ଼ିଶା, ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରାଜସ୍ୱ ନନ୍ତ୍ରୀ
"୬୦ଟି ଶୁଣାଣିରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଯୁକ୍ତି ହେବା କଥା ଲଢ଼େଇ ହେବା କଥା ହେଲା ନାହିଁ । ଆମେ ଖୁଵ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିବୁନାଲ ନିକଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବୁ"- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବ ଓଡ଼ିଶା । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ ବୋଲି ଗତକାଲି ଟ୍ରିବୁନାଲ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଆସିବା ପରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶୁଭା ଦେ ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ।
ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦାୟୀ
ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ । ଏପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲିଲେ ବିଜେଡିର ପୋଲ । କାହିଁକି ଟ୍ରିବୁନାଲରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା । ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଧାନସଭା ବିବୃତି ବଢ଼େଇଥିଲା ଅଡୁଆ । ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଉତ୍ତରଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ବିଗତ ସରକାର ଠାରୁ ପାଇଛୁ । 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ବେଳେ ଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । 14 ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର 500 ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ।ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ ସମୟରେ ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ।କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟ୍ରିବୁନାଲ କଲେ ଅଢେଇ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ ବଢ଼େଇଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ । ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷୀକୁ ଟ୍ରିବୁନାଲ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା, ଆହୁରି 21 ଜଣଙ୍କ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେଲା ନାହିଁ । ସତ୍ୟପାଠ ମଧ୍ୟ ଦଖଲ ହେଲାନାହିଁ । ବିଧାନସଭା ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ । ଜଳ ଗତିପଥ କିମ୍ବା ପରିମାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେହି ବିବୃତିକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଟ୍ରିବୁନାଲରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷତି ହେଉନି, ତାହେଲେ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଆସିଛ କଣ ପାଇଁ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିରୋଧରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଛି ବିଜେଡି । ମାମଲାରେ ହାରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ବିଜେଡି କରି ସାରିଛି । ୬୦ଟି ଶୁଣାଣିରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଯୁକ୍ତି ହେବା କଥା ଲଢ଼େଇ ହେବା କଥା ହେଲା ନାହିଁ । ଆମେ ଖୁଵ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିବୁନାଲ ନିକଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବୁ", ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଚେତାବନୀ ଦେଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ
ସେପଟେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲ ନେଇ ଗଠିତ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଉଭୟ ମହାନଦୀ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଚଳିତ ମାସରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲରେ ମିଳିତ ଆବେଦନ କରିନଥିବାରୁ ଟ୍ରିବୁନାଲ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଏଥିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଯୋଜକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ ହେଲେ, ବୈଠକ କାହିଁକି ବାତିଲ କରାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ । କଲମା ବ୍ୟାରେଜ ତଳେ ବାଲିବନ୍ଧକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଛାତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ପଠାଇଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ । କଲମା ବ୍ୟାରେଜ ତଳେ ବାଲିବନ୍ଧ କରି ମହାନଦୀ ପାଣି ଅଟକାଇବା ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଳ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଅଧକ୍ଷ, ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହାନଦୀ କମିଟି ର ଅଧକ୍ଷ ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଗଲା । ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥିତି କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ । ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ବାଲି ବନ୍ଧ ନଭାଙ୍ଗିଲେ ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗିବେ ବନ୍ଧ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ।
"ଟ୍ରିବୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପତ୍ର ନଦେବା ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ବିବାଦର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ l ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକକୁ ବାତିଲ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜନକ l ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଏହା ପ୍ରତିବାଦିତ କରେ l ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ l ମାତ୍ର ସରକାର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନନେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶାଣିତ କରିବୁ", ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ:
ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବିବାଦ ନୂଆ ନୁହେଁ । ୨୦୧୬ରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଜଳ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି । ୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ରେ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ୩ ବର୍ଷରେ ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହେବା କଥା, ହେଲେ ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ୮ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଏହି କେସ୍ ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି । ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆଗେଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ବା ଟ୍ରିପିଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବାରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧୩ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିନଥିବାରୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିନଥିବାରୁ ଟ୍ରିବୁନାଲ ପକ୍ଷରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୮ରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
