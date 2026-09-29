ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା; ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଫିଟିବ କି ବାଟ ?
ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦୁଇରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ବସିବେ । ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ଜଳ ପ୍ରବାହ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : September 29, 2026 at 1:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ ଆଇନର ଲଢ଼େଇ । ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା । ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେବ ଆଲୋଚନା । ବିହାର ଓ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ପରେ ଏବେ ନଜର ମହାନଦୀ ଉପରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଛି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହେବ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା । ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।
ମହାନଦୀ କେବଳ ଏକ ନଦୀ ନୁହେଁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା । କୃଷି, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିଳ୍ପ, ଜୀବନଜୀବିକା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ନଦୀର ଜଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ୨୦୧୬ରୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗିରହିଛି । ଛତିଶଗଡ଼ର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଓ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ, ଛତିଶଗଡ଼ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକାର ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଆସିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିତ୍ର ବଦଳୁଥିବା ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି । ଜୁଲାଇ ୩୦ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍. ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଆଲୋଚନାର ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏବେ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ବୈଠକରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ଜଳ ପ୍ରବାହ, ଉପରମୁଣ୍ଡ ଓ ତଳମୁଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମହାନଦୀର ପ୍ରବାହ କେତେ ରହିବ ? ଅଣ-ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ?
ଯାହା ବି ହେଉ, ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହା ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ବାଟ ଫିଟାଇବ ଏବଂ ଏକ ପରସ୍ପର ଗ୍ରହଣୀୟ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେଡି-ବିଜେପି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ: ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ