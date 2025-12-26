ETV Bharat / state

ପାଣି ଅଭାବରୁ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ମହାନଦୀ ! ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଯୋଜକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ ।

mahanadi water dispute
ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା ମହାନଦୀ: ପାଣି ଅଭାବରୁ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ମହାନଦୀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 26, 2025 at 4:36 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Mahanadi Water Dispute ବୌଦ୍ଧ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ନଦୀ କୂଳିଆ ଗାଁ ... ମାଛ ଧରି ବିକ୍ରି କରି ଯେତିକି ମିଳେ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିଯାଏ । ସେହି ଭରସାରେ କାନ୍ଧରେ ଜାଲ ଧରି ନଈ କୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ନଦୀ । ମାଛ କଥା କିଏ ପଚାରେ । ଏ ସମସ୍ୟା କେବଳ ବୌଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂରା ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ । ଅଣ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ନଦୀ 'ମହନଦୀ' ।

" ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଟ୍ରିବୁନାଲର ପଦକ୍ଷେପ, ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ସହମତିରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେବ । " ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ । ସବୁଠୁ ବଡ଼କଥା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ପୁନଃବିଚାର ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।


ମହାନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି:
ଛତିଶଗଡ଼-ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ​​ଅଭିଯୋଗ, ଛତିଶଗଡ଼ର ଉପରମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ଯରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହା କୃଷି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।

Odisha Chhattisgarh Mahanadi Water Conflict
ମହାନଦୀ ଦଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ (ETV Bharat)
ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀରେ ବାର୍ଷିକ ୦.୮ ନିୟୁତ ଏକର ଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
ଏକଦା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରେ ମହାନଦୀ ଜଳର ବାର୍ଷିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨.୨୮ ନିୟୁତ ଏକର ଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ ୮ ନିୟୁତ ଏକର ଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ ୪ ନିୟୁତ ଏକର ଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।ଓଡ଼ିଶାରେ ୪୯୪ କିଲୋମିଟର ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ।୮୫୧ କିଲୋମିଟର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ।ମହାନଦୀରେ କମ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି, ଜୀବିକା ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୧୬ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ୨୦୧୮ରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ମହାନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁସବୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛି ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବେ କି ? ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଗେଟ ଖୋଲି ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ କି ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ନାନା ସମସ୍ୟା:

ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ୨.୭ ନିୟୁତ ଏକର ଫୁଟ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଜଳ ଆସୁଛି ହୀରାକୁଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି, ଫଳରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡିବାରୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ବିଶେଷକରି ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧୀବରମାନେ ମାଛ ନମାରି ପାରିବାରୁ ପରିବାର ଚାଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ମହାନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅସୁବିଧା ସମମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଳସେଚନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ।

Mahanadi water dispute between Chatisgarh and Odisha
ମହାନଦୀ ଦଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ (ETV Bharat)
ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଯୋଜକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡିବାରୁ ଚିଲିକା, ଭିତରକନିକା, ସାତକୋଶିଆ ଭଳି ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡିକ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଛତିଶଗଡ଼ର ମନମୁଖୀ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମହାନଦୀ ଜଳ ଓଡି଼ଶାକୁ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡି଼ଶାକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଭିତରେ ମହାନଦୀର ଜଳ ଓଡି଼ଶା କେତେ ନେବ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ କେତେ ନେବ ସେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର । ତା ସହିତ ମହାନଦୀର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଏନେଇ ଆପୋଷ ସମାଧାନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ଆପୋଷ ସମାଧାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁ। "ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ଟ୍ରିବୁନାଲର ପନ୍ଥା ନୁହେଁ । ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ 9ଟି ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲ ହୋଇଛି ହେଲେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କୌଣସି ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ । ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ଆମର ଜଳ ବିବାଦ ରହିଛି, ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମହାନଦୀରେ ଓଡି଼ଶାକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ କମିଯାଉଛି । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାନଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ହେବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।" ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇଛି:

ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମହାନଦୀର ଉତ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାରେଜ ରହିଛି । ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ବା ଶାଖାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୬୮ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ , ଡ୍ୟାମ, ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର । ହୀରାକୁଦକୁ ୧୨ ମିଲିୟନ ଏକରଫୁଟ ପାଣି ଆସିବା କଥା ହେଲେ କଲମା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଓଡି଼ଶାକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦକୁ ଆଉ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ । କଟକର ନରାଜ ଏବଂ ଯୋବ୍ରା ଠାରେ ବ୍ୟାରେଜ ରହିଛି ।

କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଛି ମହାନଦୀ ?

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୪୧ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ମହାନଦୀ । ବରଗଡ଼ ,ସମ୍ବଲପୁର ,ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡା, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୋଳ, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ,ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ପାଖାପାଖି ୨ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ପିଇବା ପାଣି, ଚାଷବାସ, ଜୀବଜଗତ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ।

ସମୟ ଯେତେ ଗଡି ଗଡ଼ି ଚାଲୁଛି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରର ରାସ୍ତା ଅଙ୍କାବଙ୍କା ହୋଇ ଚାଲୁଛି । ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ । କାରଣ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାହାରିବ । କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇ , ସମସ୍ତ ସହଭାଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ହାପାଜାରର୍ଡଲି ବା ଅଧାପନ୍ତରିଆ ନୁହେଁ ,ବରଂ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହି ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।

" ମହାନଦୀରେ ଜଳ କମିଯାଉଛି ଫଳରେ ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଗକୁ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ମହାନଦୀକୁ ଜଳ ଛାଡ଼ୁ ଛତିଶଗଡ଼ ନହେଲେ ଆମର ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେବ,ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ନିକଟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବୌଦ୍ଧ ବାସୀ ସୁଶାନ୍ତ ସେଠୀ

" ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ । ଏବେ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ଆସୁନାହିଁ ଫଳରେ ଆମେ ଆଉ ମାଛ ମାରି ପାରୁନୁ, ଆମ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏମିତିକି ଆମ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ସହରର ଜଣେ ଧୀବର ହରିହର ବାରିକ



ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ କଣ ? :
ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡି଼ଶା ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବିବାଦ ନୂଆ ନୁହେଁ । ୨୦୧୬ରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଜଳ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି । ୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ରେ ଓଡି଼ଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ୩ ବର୍ଷରେ ଏହି କେସ ସମାଧାନ ହେବା କଥା ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୮ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି , ଏହି କେସ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ଉଭୟ ଓଡି଼ଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆଗେଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ବା ଟ୍ରିପିଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବାରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ଆଶା କରାଯାଉଛି । କେବଳ କମିଟି ଗଠନ କରିଦେଲେ ,ପରିଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଏହି ଭଳି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୁଏନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହିଁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ/ ଭୁବନେଶ୍ବର

