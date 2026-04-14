ଏକାଠି ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ; ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ କରିବ 'ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ'
ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ l ଗଠନ ହୋଇଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : April 14, 2026 at 1:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଲା ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି l ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଓ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଜାରି ହେବ ଶ୍ୱେତ ପତ୍ର l ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ସୁଦୃଢ ସଂଗଠନ ଗଢିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କମିଟି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ।
ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ
ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ "ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଓ ମହାନଦୀର ଭାଗ୍ୟ " ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆଲୋଚନା ସଭା ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯାଇଛି l ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଓ ଓଡିଶାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରିବୁନାଲର ବିଫଳତା ତଥା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ସଭାରେ ତୀବ୍ର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା l ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି l
ଜଳ ବିବାଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ନିଷ୍ପତି
ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମାନସ ମନ୍ଥନ ସଭାରେ ଓଡିଶା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ତିନିଜଣ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସମାଜ କର୍ମୀ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ l ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଜଳ ବିବାଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଭାରେ ନିଷ୍ପତି ହୋଇଛି l ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଇଂ ଆଶୁତୋଷ ଦାସଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ ଏକ ସାତ ଜଣିଆ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଏହି ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବ l
ଏହି କମିଟିରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ଇଂ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଂ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବିନାୟକ ରଥ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୁତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଫେସର ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାୟକ, ଜିଓଲଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ଼ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ରାୟ, ଓଡିଶା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଫେସର ଡ଼ ବିଜୟ ସାହୁ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଏଡିଟର ଶ୍ରୀ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ ମିଶ୍ର ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି l
ଏହି କମିଟି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବୁନାଲର ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟାଧାରା ତଥା ଜଳ ବିବାଦର ସାନଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଧାରାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଓ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିକ ଢଙ୍ଗରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ବା ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ l ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ l ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ତଥା ବିକଳ୍ପ ବିବାଦ ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ l ଆସନ୍ତା ମାସେ ଭିତରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଯାହାକୁ ଉଭୟ ଓଡିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ଲିଗାଲ କମିଟି
ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଲିଗାଲ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତି ହୋଇଛି l ଏହି କମିଟି ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନର ଆଇନ ଓ ବିଚାରଗତ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ l ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ତଥା ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ କମିଟି ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି l
ଆଠ ଵର୍ଷ ଭିତରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଚୂଡାନ୍ତ ରାୟ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ଦେବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛି l ଏହାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଶାକୁ ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ 1.74 ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ ପାଣି ଛାଡିବାକୁ ଛାତିଶଗଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଖରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
