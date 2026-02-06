ମହାନଦୀକୁ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଶ୍ନ
ମହାନଦୀ ବାବଦକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ଆଗାମୀ ଦିନ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ ।
Published : February 6, 2026 at 6:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଵାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର କିଛି କରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ମହାନଦୀ ବାବଦକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ଆଗାମୀ ଦିନ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ ।
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଆମ ଦଳର ମହାନଦୀ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ବିଜେପି ସରକାର କେବଳ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପରେ ମତିଛନ୍ତି । ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ତାର ଯେଉଁ ହକ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପାଇବା କଥା ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ଛତିଶଗଡ଼ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟାରେଜ କରିଛି । ୨୦୧୬ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଯେଉଁ ଜଳ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ୨୦୧୭ ମସିହା ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖି ମହାନଦୀ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ । ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଡିସେମ୍ବରରେ କହିଥିଲେ କି ମହାନଦୀ ବିବାଦ ଆପୋଷରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ । ଆମେ ନିରାଶ । ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ । ଛତିଶଗଡ଼ ଏକପାଖିଆ ରାଜୁତି ଚଳାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବାର୍ଥ ଓ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।"
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି । ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ଆଲୋଚନା କଲୁ । କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ । ଆମେ ଆଶା କଲୁ କି ଆଜି ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଛି । ଆମର ଆଶା ରହିଥିଲା କି ସମସ୍ୟା ତ୍ୱରିତ ଦିଗରେ ସମାଧାନ ହେବ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ । ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା । ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇଛୁ । ସରକାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କଥା କହି ବିବାଦକୁ ଘନୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି । ଆମର ଜାଣିବା ଭିତରେ ଦେଶରେ କୌଣସି ଠାରେ ବି ଜଳ ବିବାଦ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ । ଆପୋଷ ସମାଧାନରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲେ ଭଲ । କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ କେଉଁଠି ବି ଲେଖା ହୋଇନି କି ଆପୋଷରେ କେଉଁଠି ବି ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ । ଯଦି ସରକାର ଆପୋଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟ୍ରିବୁନାଲରୁ ଓହରିଯିବ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା କମିଟିର ଦୁଇଥର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେଲା । ଛତିଶଗଡ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଛତିଶଗଡ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଲା ନାହିଁ । କମିଟି ଗସ୍ତ କରୁ ବୋଲି ଅନୁମତି ନ ଦେବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କଲେ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ଗଲେ ନାହିଁ କି ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସମୟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚିଠି ନ ଲେଖିବା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ସରକାର । ଦଳୀୟ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି କି ଛତିଶଗଡ ସରକାର ପାଖରେ ମୁଁହ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି । ଏବେ ବି ଛତିଶଗଡ ସରକାର ବ୍ୟାରେଜ କରୁଛି । ତା' ସହ ବନ୍ଧ ତଳେ ବାଲି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବନ୍ଧ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି । ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା । କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆପୋଷ ସମାଧାନ କଥା । କେଉଁଠି ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତେବେ କେମିତି ସରକାର ନଅ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ୮୩ ପ୍ରତିଶତ ପାଣିରୁ ପଇସା ଲୁଟୁଛି ଛତିଶଗଡ । ଆଦାନୀ, ଅମ୍ବାନୀ, jsw ଏବଂ ଜିନ୍ଦଲ ଭଳି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଠାରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଇ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷରେ ରଖୁଛି ଛତିଶଗଡ ସରକାର । ମହାନଦୀର ନଦୀ ଓ ଉପ ନଦୀ ଗୁଡିକରେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଛି ଛତିଶଗଡ ସରକାର । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ୱାଟର କମିଶନ ଚୁପ୍ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବୁ । ଗାଁ ଗାକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲଢେଇ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଛିଡା ହେବୁ । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଛଳନା ନକରନ୍ତୁ ।"
ମହାନଦୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି,"ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ କମିଟି ବୈଠକରେ ଦାବି କରିଥିଲି କି ଦେଶ ଭିତରେ ଜଳ ବିବାଦ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏହା ଇତିହାସ କହୁଛି । ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ? ଯାହା ବି ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଛି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଗରେ ଜୋରରେ ଦାବି ଉଠାଇବାର୍ ଅଛି । କୋର୍ଟଙ୍କ ମତକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ସହ ନେବାକୁ ହେବ । ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଉ ଦାବି କଲା ପରେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା । କିନ୍ତୁ ଗତ ୨୩ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ବାତିଲ ହେଲା । ଗତ ୩୦-୩୧ରେ କମିଟି ବି ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗଲା ନାହିଁ ? ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଛତିଶଗଡକୁ ଦାବି କରାଯାଇ ଥିଲା କି ଆପଣ ବି ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରନ୍ତୁ । ହେଲେ ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅବଧି ଯେହେତୁ ଏପ୍ରିଲରେ ଶେଷ ହେବ ତେଣୁ କମିଟିରେ କୁହାଗଲା କି ନଅ ମାସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କେହି ଅଧକ୍ଷ ନଥିଲେ । ତେଣୁ ଆଉ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ । କିନ୍ତୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆତ୍ମୀୟତା ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟିଛନ୍ତି ।"
