ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ; ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲାଣି ବିଜେଡି, କଟାକ୍ଷ କଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ; ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲାଣି ବିଜେଡି, କଟାକ୍ଷ କଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଗତକାଲି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 21, 2026 at 8:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ଓଡିଶା-ଛତିଶଗଡ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ସହ ବୈଠକ ବସୁଛି । କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରିପାରୁ ନାହିଁ । ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସରକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେନେଇ କୌଣସି ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ସମୟରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଦଳ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛି । ବିଗତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ।
ଆଗକୁ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସାମୁହିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ଲାଗି ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଜେଡି । ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ବିଜେଡି ବଡ଼ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ମହାନଦୀ ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଛି । ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କଥା ଶାସକ ଦଳ କହିଛି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ନେଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ବିଜେଡି ।
ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଲାଗି ସଜବାଜ ହେଉଛି ବିଜେଡି । ଏନେଇ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସି ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ସୋନପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଦଳ । ଯେଉଁଠି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମିଲ ହେବେ । ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦଳ । ସଭାପତିଙ୍କ ମୋହର ବାଜିଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନକୁ 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି ହେବା କଥା ହୋଇନାହିଁ । କୌଣସି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 10 ବର୍ଷରୁ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରକାର 6 କିମ୍ବା 9 ମାସ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା । ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶୁଣାଣୀ ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ । ସରକାର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଏହା ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ । ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦୂରରେ ଥାଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା ନାହିଁ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ସରକାର ଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ମଉଳି ଗଲାଣି । ଛତିଶଗଡ ସରକାର ଅପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ । କାରଣ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବର ସକରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଦେଲେନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବା କଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ତେଣୁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରହେଳିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କଥା ଓଡିଶା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଛତିଶଗଡ ସରକାର ଡ୍ୟାମ ପରେ ଡ୍ୟାମ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ପାଣି ଛାଡୁନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ତେବେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଓଡିଶାକୁ ପାଣି ଛାଡୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ।"
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏବେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଗତ ସମୟରେ ମୌସୁମୀରେ କେତେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ ଛତିଶଗଡ଼ କେତେ ପାଣି ରଖିବ ଛାଡିବ । ସେ ସଂପର୍କରେ ମୋଡାଲିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ମୋଡାଲିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାର । ଆଇଟିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯିବ । ମୋଡାଲିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏନେଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କମିଟି ଗଠନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆଲୋଚନା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ।"
ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ଓ ପୂର୍ବର ସରକାର ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡିର ଅଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସକ ଦଳ ଅପୋଷ ଆଲୋଚନା କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ନାହିଁ । କହିବା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦୁଇଟି କଥା । କହିଦେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହୁଛି । କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳରେ ଥିବାବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନାହିଁ । ସେତେବେଳେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଥିଲେ ଆଜି ସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଗତକାଲି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି । ମହାନଦୀରେ ସର୍ବମୋଟ କେତେ ଜଳ ରାଶି ସଂଗୃହୀତ ହେଉଛି, ଏହାର ତଥ୍ୟ ମିଲିୟନ ଏକର ଫିଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ । ମେ 2 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି । ଏହା ଭିତରେ 2 ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଟିମ 13 ଥର ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଟିମ ଦ୍ବାରା ମହାନଦୀରେ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟର ଜଳର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଫେବୃଆରୀ 26ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ବେଲା ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ 10 ଜଣିଆ ଟିମ । ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 2027 ଜାନୁଆରୀ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ରିବୁନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ମେ' 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ଜଳପ୍ରବାହର ତଥ୍ୟ ଦିଅ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର