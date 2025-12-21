ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାରେ ହେବ କି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ?
ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ଉଭୟ ଓଡି଼ଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ବିବାଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାନଦୀ ଆନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ଓଡି଼ଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ତୁଟିପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲରେ ଶୁଣାଣିର ଅଗ୍ରଗତିରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ବିବାଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ।
ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ କେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି?
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏହି କମିଟିରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ,ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ,ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶ ଏହି କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମସ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରୟାସକୁ ନୀତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଜଳ ବିବାଦର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କମିଟି ଗଠନ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କଣ କହିଲେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଓଡି଼ଶା ମୁଖ୍ୟ?
ତେବେ ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମହାନଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳ ଶଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଓଡି଼ଶା ମୁଖ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ। "ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଶୁଣାଣିରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆଶା କରୁଥିଲୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ଦେବେ ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲେ କୌଣସି ଖାସ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଦିଗରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଯାହା ଆମକୁ ମର୍ମାହତ କରୁଛି। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟ ଆସିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ପାଣି ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ,ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଟ୍ରିବୁନାଲ ଶୁଣାଣି ରେ କେବଳ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରେ କମିଟି ବସିବ ଏବଂ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ବାଟ ଖୋଜିବ।ସେହିଭଳି ଛତିଶଗଡ଼ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରୁ ଯାହା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଓଡିଶା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି।"
ଓଡି଼ଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟ୍ରିବୁନାଲର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ଏବଂ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ୯ ମାସର ଗ୍ୟାପ ରହିଛି ତେଣୁ ସେହି ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ରହିଛି, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ଏକ ସୁଯୋଗ।ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଲାଗିପଡିବେ,ଆମର ଯୁକ୍ତି ଯଦି ତଥ୍ୟ ବହୁଳ ,ଅକାଟ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଜଳ ବିବାଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସମାଧାନ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ କମିଶନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମିଳିତ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଳ ବିବାଦ ଉପରେ ନୀତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବାରଧନ ସିଂହ ଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଳିତ ବୈଷୟିକ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି।ଛତିଶଗଡର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।
ଦେଶରେ ଆନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ୯ ଟି ଟ୍ରିବୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଛି:
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଦେଶରେ ଆନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ୯ ଟି ଟ୍ରିବୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ ୪ଟି ରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏବେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନେଇ ଆଶା ସଂଚାର ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ୭ ବର୍ଷ ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ନେଇ ମୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଥର କଥା ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିବା ନେଇ ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ତେବେ ଟ୍ରିବୁନାଲର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବସର ନେବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ୯ ମାସ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବେଲା ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୧୭ ରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉମା ଭାରତୀ , ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂହ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ପରେ କୌଣସି ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠନ ହେଲା ମହାନଦୀ ୱାଟର ଟ୍ରିବୁନାଲ ।
୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ଗଠନ ହେଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲ । ୩ ବର୍ଷରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବା କଥା। ପୁଣି ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ହେଲା। ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନବାହିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେନସନ ହୋଇଛି । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ ଏ ଏମ ଖାଁନଭିଲକରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତ ୨୦୨୩ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖାନ ଭିଲକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୩ ଜଣିଆ ନ୍ୟାୟିକ ଟିମ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ପରେ ମେ ମାସରେ ଓଡି଼ଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ହୀରାକୁଦ ଠାରୁ ପାରାଦ୍ବୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଉଭୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ, ଲିଗାଲ ଟିମ ବୁଲି ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଯାଇଥିଲେ ।
