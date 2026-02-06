ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ; ଏବେବି ଅସମାହିତ ସମସ୍ୟା, କେଉଁଠି ରହିଛି ତ୍ରୁଟି ?
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ କେବେ ? କେବେ ଜଳ ବିବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବ ? ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : February 6, 2026 at 3:02 PM IST
Mahanadi Water Row ସମ୍ବଲପୁର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, 2016 ମସିହାରୁ ଓଡିଶା ଓ ପଡୋଶୀ ଛତିଶଗଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ । ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ତଥାପି ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁନାହଁ । ସେପଟେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ:
ଓଡିଶା ସରକାର 2016 ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଆଇନ (Inter State River Water Dispute Act) ଅନୁସାରେ, ଧାରା-3 ଅଧୀନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ପରେ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ମସିହାରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (Mahanadi Water Dispute Tribunal) ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅବଧି 2 ଥର ସାମ୍ପ୍ରସରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହୋଇନାହିଁ ।
ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ମାମଲା ତ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆଗକୁ ଗଡୁନଥିଲା ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତାକାଲି (ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ)ରେ ଅଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅବଧି ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଅଛି ମାମଲା:
ସମ୍ବଲପୁରର ପରିବେଶବିତ ତଥା ଜଳ ଜୀବନ ଅଭିଯାନର ଆବାହକ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା କହିବା ଅନୁସାରେ, 2006 ମସିହାରୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣି ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଳ ଜୀବନ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନାହିଁ । ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଲେ ସେତେବେଳକୁ ଛତିଶଗଡ ସରକାର ସବୁ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରି ସାରିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏହି ମାମଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଅଛି ।
ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାୟ ଆସିପାରିନାହିଁ । ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବ ।"
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ:
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ସୁକାନ୍ତ କର ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଓଡିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଛତିଶଗଡ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କଲମା ସହ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାକୁ ଅଣ-ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଯେତେ ପାଣି ଆସିବା କଥା ସେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ଆସିଲା ନାହିଁ । ମହାନଦୀ ଉପରେ ଓଡିଶାର 15ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ।
ସୁକାନ୍ତ କର କହିଛନ୍ତି, "ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା, ଛତିଶଗଡ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସରକାର ଥିବାରୁ ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବା କଥା । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଏହାର ସମାଧାନ ଆଗୁଆ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସବୁ ବୈଠକ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ।"
ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି:
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଯାଏଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି ଓ 49ଟି ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡିଶା ସରକାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅବଧିକୁ ଆହୁରି 9 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାନଦୀର ଅଧା ଅଂଶ ଛତିଶଗଡ ଓ ଅଧା ଓଡି଼ଶାରେ ଅଛି । ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଏହାର 87% ଛତିଶଗଡ ପାଖରେ ଓ 13% ଓଡିଶା ପାଖରେ ରହିଛି । ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ ନଦୀ 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ପାଣି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇଛି ।
ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଦାୟି କଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ:
2014ରୁ 2022 ଭିତରେ ଛତିଶଗଡ ସରକାର 700 ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା । ଦିନେ ବି ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ । ସବୁ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ । ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କଲେ ।
"ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେସ ଲଢ଼ିଲେ ନାହିଁ । ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଶୁଣାଣି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି । ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ତତ୍କାଳୀନ ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଯେ, ଛତିଶଗଡ ଯେତେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ମହାନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ । ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଭୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଛତିଶଗଡ ସରକାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଦାଖଲ କରି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ । ଏହା ସତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ" ବୋଲି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା:
ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଦୀର୍ଘଦିନର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ (ଜଳଶକ୍ତି) ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଗୁରୁବାର ସଂସଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (MWDT) ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର