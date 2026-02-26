ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଁଚିଲେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବୁନାଲର ଦଳ
ଟିମ୍ରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡ. ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ଦରମିତ କୌର କୋଚରଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
Published : February 26, 2026 at 11:15 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଁଚିଲେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବୁନାଲର ଦଳ । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେମାନେ ସଡ଼କ ପଥ ଯୋଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜଷ୍ଟିସ ବେଲା ଏମ୍ ତ୍ରିବେଦୀ, ଜଷ୍ଟିସ ରବି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ୧୦ ଜଣିଆ ଦଳ । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଟିମ୍ କରିବ ଆଲୋଚନା । ଏହାକୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (MWDT)ର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜଷ୍ଟିସ୍ ବେଲା ଏମ୍. ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ୧୦ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟିମ୍ରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡ. ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ଦରମିତ କୌର କୋଚରଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ଟିମ୍କୁ 'ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି' ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଟିମ୍ ଆଜି ରାତିରେ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ଅଶୋକ ନିବାସରେ ରହଣି କରିବେ । ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ସେମାନେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇ ଏହାର ସ୍ପିଲୱେ, ପାୱାର ହାଉସ୍ ଏବଂ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ବୁଲି ଦେଖିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚିପିଲିମା ପାୱାର ହାଉସର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧୀଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ।
ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ, ରହଣି ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଏସ୍କର୍ଟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସମଗ୍ର ଗସ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗସ୍ତ ଜାରି ରହିବ ।
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ଅଣ-ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସୁଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ, ଶିଳ୍ପ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିବାରୁ, ଏହି ଗସ୍ତ ପରେ ଆପୋସ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଗସ୍ତର ଶେଷ ଭାଗରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଟିମ୍ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବେ । ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫିଟିବ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ବାଟ ! ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମୁଖ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 50ତମ ଶୁଣାଣିରେ ସାମିଲ ହେଲେନାହିଁ ଏଜି; ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ନବୀନ, ଜବାବ ରଖିଲେ ପିତାମ୍ବର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା