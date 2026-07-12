ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ; ଛତିଶଗଡ଼ର ଲିଖିତ ସହମତିକୁ ଅପେକ୍ଷା
୨୩ ଜୁଲାଇରେ ହେବ ଶୁଣାଣି । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ, ମହାନଦୀରେ ସହମତିର ସ୍ରୋତ ବହିବ, ନା ପୁଣି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : July 12, 2026 at 6:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ଏବେ ଫିଟିପାରେ ସମାଧାନର ବାଟ । କାରଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ। ଓଡ଼ିଶାର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୌଖିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ଛତିଶଗଡ଼। ଏବେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଲିଖିତ ସହମତିର। ଯଦି ଏହା ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମହାନଦୀ ବିବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ? କାହିଁକି ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି?
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ । ଆଠ ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ । ଅନେକ ଶୁଣାଣି । ଅନେକ ଯୁକ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସଦ୍ୟତମ ଶୁଣାଣିରୁ ଆସିଛି ଏକ ଆଶାଜନକ ସଙ୍କେତ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଶନିବାର ଜଷ୍ଟିସ ବେଲା ଏନ୍. ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଏକ ଆପୋଷ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୌଖିକ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି କହିଛି।
ତେବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ମୌଖିକ ସହମତି ନୁହେଁ, ଲିଖିତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତା ୨୩ ଜୁଲାଇର ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ସହମତି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲିଖିତ ଜବାବ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।
୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଓ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ମହାନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ କମିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ।
ଗତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ର ବିନିମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୫ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ତେବେ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଭିଯୋଗ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାର କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଗତି ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଏଥିସହ ୪୫ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ମାତ୍ର ୧୩ଟିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ କେବେ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ସଂଗଠନ।
ସୂଚନାଥାଉ କି , ଏହି ଶୁଣାଣିରେ ଜଳ ଆବଣ୍ଟନର କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା କିମ୍ବା କେତେ ପାଣି କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିବ, ସେନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ଟେବୁଲକୁ ଫେରିବାକୁ ରାଜି ହେବାକୁ ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ଅଗ୍ରଗତି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଏପରି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ବିବାଦରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
୨୩ ଜୁଲାଇର ଶୁଣାଣି ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ, ମହାନଦୀରେ ସହମତିର ସ୍ରୋତ ବହିବ, ନା ପୁଣି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଛତିଶଗଡ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଦେଲା ଓଡିଶା ବିଜେପି ସରକାର, ଜବାବ ଦେଲେ ଏଜି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା: ଖର୍ଚ୍ଚର ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ଦାବିକଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ