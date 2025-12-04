ETV Bharat / state

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ; କାଲି ଯୁଗ୍ମ କମିଟି ବୈଠକ, ସମାଧାନ ଆଶା ତେଜିଲା

୨୦୧୬ରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ମହାନଦୀ ଛତିଶଗଡ଼-ଓଡିଶା ଜଳ ବିବାଦ । ମହାନଦୀ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ନଛାଡିବାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ।

Mahanadi Issue
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ (File pic)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି ଓଡିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ । ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏହି ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା । ତେବେ ଓଡିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ଜଳ ବିବାଦର ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଏଭଳି ଏକ ଆଶା ସଂଚାର ହୋଇଛି । ଖାସ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବ ଯୁଗ୍ମସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକ । ଆଜି ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ।

ତେବେ ଆସନ୍ତାକଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି । ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଶୁଣାଣି କରିବେ । ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ବୈଠକ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଟ୍ରିବୁନାଲର ଶୁଣାଣି ଥିବାରୁ, ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଓଡିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା ସଂଚାର ହୋଇଛି ।


ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଉଠିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି କି, "ଗତ ୩୦.୦୮ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ CS ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ତା ସହ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ ଜୋନ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ସହ ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଶାହ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଟେକନିକାଲ ଟିମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ଥର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଜଏଣ୍ଟ ଟେକନିକାଲ ଟିମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଅଛି । ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ବି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।"


ଟ୍ରିବୁନାଲ ଗଠନର ୮ ବର୍ଷ ପରେ ତୁଟିବ କି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବାର ମନେ ହେଉଛି । କାରଣ ଓଡିଶା ସରକାର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲାଗିରହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରିପିଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବା ନେଇ ଆଶା ସଂଚାର ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଭୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଥିବାରୁ ଏହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଘେରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି କଂଗ୍ରେସ । କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦର ଠାରୁ ଉର୍ଧ୍ବରେ ରହି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଠ ସମୟ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।


"ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ।
ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏ ସରକାରକୁ ହେଲେ ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଠାର ଭଳି ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର । ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବେ । ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା । ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୁଳ ଆଜି ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ମନ ମାନି କରି ପାଣି ବନ୍ଦ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚୁପ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡିଶା ଟ୍ରିବୁନାଲର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା । ଟ୍ରିବୁନାଲ ନୁହେଁ ବରଂ ବୈଷୟିକ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ," ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ ।


ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିପିଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରତ୍ୱ ଦେବା କଥା । ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ 20 ଜଣ ସାଂସଦ ନେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ,କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଭଳି ଲାଗୁଛି । ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡିଛି ,ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି । କାହିଁ ଏ ସରକାର ସମୟରେ କିଛି ହେବାର ଲାଗୁନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପିର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି ,ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଆମର ମା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର କର୍ତବ୍ୟ । "


ଏକ୍ସପେର୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଏହି ବିବାଦ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ ଲୋଡ଼ା । ଖାସ କରି କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନହେଲେ କେବଳ ଟ୍ରିବୁନାଲ ,ଶୁଣାଣି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ । "ଲୋକଙ୍କୁ ବେସି ଦିନ ଧରି ଭଣ୍ଡେଇ ହେବନାହିଁ । ବିଜେଡି ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିବା କାରଣରୁ ବିଜେପି କ୍ଷମତାସୀନ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଣଦେଖା କରେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ୍ ହେବ ଅର୍ଥାତ ଲୋକ ଏହି ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତମାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁ ନୂଆ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱଦେବା ଦରକାର । ନହେଲେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ।କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ନୂଆ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇ, ଖାସକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ," ହେବ କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ



ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

