ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ଛୋଟ ବନ୍ୟା ! ସତର୍କ କଲା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଫିଲ୍ଡରେ ସଜାଗ ଇଞ୍ଜିନିୟର
ହିରାକୁଦର 28 ଗେଟ୍ ଖୋଲା । ମୁଣ୍ଡଳୀରେ 8 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଆସିବା ଆକଳନ । 4 ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନଜର । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 27, 2026 at 4:47 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 5:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ଛୋଟ ବନ୍ୟା । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ବଢ଼ିଛି ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର । ହୀରାକୁଦରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳ ପ୍ରବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଖୋଲାଯାଇଛି 28ଟି ଗେଟ୍ । ଏବେ ନଜର ମୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ । ଆଜି ରାତିରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ବଡ଼ ବନ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଛୋଟ ଧରଣର ବନ୍ୟା ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କହିଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାନଦୀରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଛୋଟ ବନ୍ୟା । ତେବେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିଲେ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ବାଙ୍କୀ, ବଡ଼ମ୍ବା, ଆଠଗଡ଼, କଣାସ, ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ, ଏରସମା, ବାଲିକୁଦା ଓ ପାଟକୁରାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ।
ମହାନଦୀରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଜଳସ୍ତର । ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ନଦୀକୁ ଆସୁଥିବା ଜଳ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବିଭାଗୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ୬୨୮.୧୯ ଫୁଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ 28ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କିଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ।
ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ପରେ, ମୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ନଜର-
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହ ରହିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଜଳ ସହ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଓ ଶାଖାନଦୀର ଜଳ ମିଶିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଜଳ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ।
ସତର୍କ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ-
ଅଧିକ ଜଳପ୍ରବାହର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖାନଦୀ କୂଳର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ । ବାଙ୍କୀ, ବଡ଼ମ୍ବା, ଆଠଗଡ଼, କଣାସ, ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ, ଏରସମା, ବାଲିକୁଦା ଓ ପାଟକୁରା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ । ବିଶେଷ କରି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବିଭାଗ । ତେବେ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ୨୪ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ରହିପାରେ । ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ।
ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ-
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କେବଳ ମହାନଦୀ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି କମୁଛି । ବୈତରଣୀ ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଜଳକାରେ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ୨୪ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରହିବ । ସାଳନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜାରି ରହିଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଜନିତ ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାଜଳର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ।
ମହାନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବାର ଆକଳନ ପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫିଲ୍ଡ ମେକାନିଜମ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି । ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀବନ୍ଧ, ସ୍ପର୍, ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ । ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଫୁଲିଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ହୀରାକୁଦରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର, 28 ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର