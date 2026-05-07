ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିରୋଧ
ମେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା । ନହେଲେ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାରେ ହେବ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ l ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୀବ ରାୟ
Published : May 7, 2026 at 6:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ । ମହାନଦୀରେ ସଂଗୃହିତ ଜଳରାଶି ସମ୍ପର୍କିତ ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ତଥ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ମହାନଦୀର ନ୍ୟାୟ ସହିତ ସାଲିସ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମୟ ମଗାଯାଇଛି । ନମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାରେ ହେବ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ l ମେ 30ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ।
ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସାମ୍ନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ମହାନଦୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ବା ସଂଗୃହିତ ହଳରାଶିକୁ ନେଇ ଗତ ମେ 2 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ତାହା ବିଭ୍ରାନ୍ତୀକର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମହାନଦୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ସାଲିସ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ମହାନଦୀରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ତାର ତଥ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଉଭୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଖରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି l ସେହି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ମହାନଦୀର ବେସିନରେ 62 ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡିଶା ସୀମାନ୍ତରେ 28, ହୀରାକୁଦ ନିକଟରେ 32 ଓ ନରାଜ ନିକଟରେ 56 ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ୍ ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ତଥ୍ୟ ବା ଡାଟାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ରହିଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିବାଦର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ।
ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ 29.8.2025 ତାରିଖରେ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରେ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ l ସେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଛାତିଶଗଡ଼ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ 41ଟି ବୃହତ୍, 1874ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ l ବରଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟର ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଛି ।
ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଠିକ ସେହି କଥା ପୂର୍ବରୁ 2018/19 ମସିହାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀର ସମସ୍ତ ପାଣି ଅଟକାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ସେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ 27.48 ମିଲିଅନ ଏକର ଫୁଟ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା । ସେ ଦାବିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଥିଲା ଯେ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ 27.48 ମିଲିଅନ ଏକର ଫୁଟ୍ ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରକୃତରେ 24.27 ମିଲିଅନ ଏକର ଫୁଟ୍ ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସେଥିରୁ 10.83 ମିଲିଅନ ଏକର ଫୁଟ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ହକଦାର । ଏହି ତଥ୍ୟ ଥିଲା ବିବାଦର ମୂଳ କାରଣ । ଏହା ସହିତ ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1.74 ମିଲିଅନ ଏକର ଫୁଟ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦାବି କରିଥିଲା, ହୀରାକୁଦକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବା ପାଇଁ ।
ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବେଆଇନ ବା ସେଗୁଡିକ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇ ନଥିଲା । ଏପରିକି ଛତିଶଗଡ଼ର ପରିବେଶ ଆକଳନ ସଂସ୍ଥା (SIEA) ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବେଆଇନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ 2016 ମସିହାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଦେବାର ନଜିର ରହିଛି । ବେଆଇନ ଭାବେ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 2017 ମସିହାରେ ହୀରାକୁଦକୁ ମାତ୍ର 0.702 ମିଲିଅନ ଏକର ଫୁଟ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ କୁହା ଯାଇଥିଲା । 2005/06ରୁ 2015/16 ମସିହା ଭିତରେ ହୀରାକୁଦକୁ ହାରାହାରି 1252 ମିଲିଅନ ଏକର ଫୁଟ ପାଣି ଆସୁଥିବା ବେଳେ 2017 ମସିହା ବେଳକୁ ତାହା 44% କମ୍ ହୋଇଗଲା । ଏହି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା । ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ତାହା ସହିତ ଏବେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟର ତାଳ ମେଳ ରହି ନାହିଁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୁଏ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ହକ୍ ହରାଇବ ଏବଂ ମହାନଦୀ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ବ ପାଇଁ କେବଳ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ କରିବ ବୋଲି ମହାବାଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜଳ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଡାଟା ବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରି ସେଥିରେ ସନ୍ତକ କରିଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଆମେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଏହି ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ନମିଳେ ତେବେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବୁ । ଏହା ସହିତ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମେ 30 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ନୀରବ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବୁ ବୋଲି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ ।
