ମହାନଦୀର ହକ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଟିମ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ 'ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ'
ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୧୦ଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ।
Mahanadi Water Disputes Tribunal (MWDT) ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡିଶା ଆସିବେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଟିମ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ । ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା । ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍ । ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଯାଇ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ତଳ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଗସ୍ତ କରି ସରଜମିନ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଟିମ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ । ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଟିମ କଣ ପାଇଁ ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ।ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ, ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ ଝାରସୁଗୁଡାର କନକ ତୋରା ଠାରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଦଶଟି ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଯୋଜକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ ।
2023ରେ ଓଡିଶା ଆସିଥିଲା ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏହାର କି ସୁଫଳ ଓଡିଶାକୁ ମିଳିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂଯୋଜକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ । ମହାନଦୀର ଏଭଳି ଦୁସ୍ଥିତି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି । ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି । ଛତିଶଗଡ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନାହିଁ କି ? ଓଡିଶା ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେଭି ସିଂହଦେଓ କାହିଁକି ଛତିଶଗଡ଼ ଗଲେ ନାହିଁ ? ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ । ତେବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ କହିଛନ୍ତି।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ-
"ମହାନଦୀର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 900 km । ଓଡ଼ିଶାରେ 500 ଏବଂ ଛତିଶଗଡରେ 400 କିମି । ଛତିଶଗଡ ଜନସଂଖ୍ୟା 3 କୋଟି । ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସାଢେ ଚାରି କୋଟି । ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଉପରେ କାହାର ସିଂହ ଭାଗ ରହିବା ଦରକାର । ୨୬ ତାରିଖ ୧୧ ଟା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୧୦ଟି ଜାଗାରେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା କନକ ତୋରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ,କଟକ ଗଡଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯିବ," ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଯୋଜକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ ।
ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଉପରମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀରେ ଅଣ-ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ । ତେବେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଜଳପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନ, ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି ବୋଲି କହିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମିତି ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ତଥ୍ୟ-
୨୦୦୫ ରେ ୩.୭୧ ନିୟୁତ ଏକର-ଫୁଟ (MAF) ରୁ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ମୁଣ୍ଡୁଲିରେ ୨.୨୮ MAF କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ମହାନଦୀ ଜଳ । ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଣ-ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ୨୦୦୫-୨୦୧୬ ହାରାହାରି ତୁଳନାରେ ୨୦୧୭-୧୮ ରେ ୩୪% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଣ-ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ୨୦୦୫-୦୬ ରେ ୨.୧୫ MAF ରୁ ୨୦୧୪-୧୫ ରେ ୧.୨୧ MAF କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମକୁ ପ୍ରବେଶ ୨୦୧୬-୧୭ ରେ ୪୫% ଏବଂ ୨୦୧୭-୧୮ ରେ ୩୪% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ-
ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମରେ ୧୦ ଜଣ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ କରିବେ । ୨୬ ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ ।
୨୭ ତାରିଖରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ, ଚିପିଲିମା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିବେ । ୨୮ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମଲେଶ୍ବରୀ ଏବଂ ଦେବରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୁଲିବେ । ୧ ତାରିଖରେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବୁଲି ୨ ତାରିଖରେ ଚିଲିକା, ସାତପଡ଼ା ବୁଲି ସଂଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ କଣ ?
ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଉପରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲା ,ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ପାଣିର ପ୍ରବାହ କମିଲା । ସେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା । ଜନସାଧାରଣ, ସରକାର ,ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ।
ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଥିବା ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ ମହାନଦୀରେ ଶହେ ବ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ । ତେବେ ୨୦୧୬ ରେ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡିଲା ସେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ବିରୋଧରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ।
୨୦୧୭ ରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉମା ଭାରତୀ ,ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂହ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ବସିଲା । ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ପରେ କୌଣସି ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦେଶରେ ଗଠନ ହେଲା ମହାନଦୀ ୱାଟର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ।
୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ଗଠନ ହେଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ । ତେବେ ୩ ବର୍ଷରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବା କଥା । ପୁଣି ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ । ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନବାହିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ ଏଏମ ଖାନ ଭିଲକରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗତ ୨୦୨୩ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖାନ ଭିଲକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୩ ଜଣିଆ ନ୍ୟାୟିକ ଟିମ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ପରେ ମେ ମାସରେ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ହୀରାକୁଦ ଠାରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ଦେଖିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଉଭୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ, ଲିଗାଲ ଟିମ ବୁଲି ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଯାଇଥିଲେ ।
ତେବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବସର ନେବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ୯ ମାସ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବେଲା ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମହାନଦୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା-
ବାୟୁ ପୁରାଣରେ ମହାନଦୀକୁ ନିଲୋତପଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାନଦୀର ଜନ୍ମ ଛତିଶଗଡ଼ର ଧମତରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସିହାବା ପର୍ବତରୁ ହୋଇଛି । ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ -୮୬୦ କିମି । ଓଡ଼ିଶାରେ ୪୯୪ କିମି ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ରେ ୩୬୬ କିମି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ତଥା ଉପନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ଶହ ଶହ ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ କରିଛି । କଲମା, ସାରଡ଼ିହି, ବସନ୍ତପୁର, ମିରାଉନି, ସିଓନିନାରାୟଣ ଏବଂ ସାମୋଦା ଭଳି ଏକାଧିକ ବ୍ୟାରେଜ ଗୁଡିକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ଫଣ୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା ବା ଲାଇଫ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାରେଜ ରହିଛି । ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ବା ଶାଖାରେ ରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୬୮ ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ ,ଡ୍ୟାମ, ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଛତିଶଗଡ଼ । ହୀରାକୁଦକୁ ୧୨ ମିଲିୟନ ଏକରଫୁଟ ପାଣି ଆସିବା କଥା ହେଲେ କଲମା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଓଡିଶାକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦକୁ ଆଉ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ । କଟକର ନରାଜ ଏବଂ ଯୋବ୍ରା ଠାରେ ବ୍ୟାରେଜ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୧୫ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୯୪ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ମହାନଦୀ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ମହାନଦୀ । ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡା, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ,କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ପାଖାପାଖି ୨ କୋଟିରୁ ଉର୍ଧ୍ବ ଜନସାଧାରଣ ପିଇବା ପାଣି, ଚାଷବାସ, ଜୀବଜଗତ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ।
ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବିବାଦ ନୂଆ ନୁହେଁ । ୨୦୧୬ ରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଜଳ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି । ୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ରେ ଓଡିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ୩ ବର୍ଷାରେ ଏହି କେସ ସମାଧାନ ହେବା କଥା ହେଲେ ୭ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି,ଏହି କେସ ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର,ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ବା ଟ୍ରିପିଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବାରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
