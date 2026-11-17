ମହାନଦୀ ସମାଧାନର ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି; CWC ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବିକଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦୀପାବଳିରେ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ? ପୂର୍ବ ଘୋଷଣାର ଅଗ୍ରଗତି କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସରକାର ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ।
Published : November 17, 2026 at 8:55 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ। ଟ୍ରିବୁନାଲରେ ଶୁଣାଣି ପରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦୀପାବଳିରେ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ? ଏଭଳି ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସବୁ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଦାବି କରିଛି ସଂଗଠନ ।
ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପୁରୁଣା, ହେଲେ ସମାଧାନର ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବି ଜାରି। ସୋମବାର ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବୁନାଲରେ ହୋଇଛି ଶୁଣାଣି। ଶୁଣାଣି ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ହେଲା ସମାଧାନ ନେଇ ଏଭଳି ଆଶ୍ୱାସନ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଏପରିକି ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଦୀପାବଳି ସରିଲା, ସମାଧାନ ହେଲାନି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣାର ଅଗ୍ରଗତି କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସରକାର ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ।
କେବଳ ସମାଧାନର ଆଶ୍ୱାସନା ନୁହେଁ, ଏବେ ସମାଧାନର ଆଧାର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସଂଗଠନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ (CWC)ର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ତାହା ଟ୍ରିବୁନାଲ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହେବାକୁ ଥିବା କଥା କହିଛି ସଂଗଠନ। ସଂଗଠନର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ । ଲୁଚାଛପାରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତଥ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ୨୨ ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨୪ ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ ଜଳ ମିଳିବା କଥା ରହିଛି। ଏହି ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଆଧାରକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି ସଂଗଠନ ।
ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, 'ମହାନଦୀ କେବଳ ଜଳ ବଣ୍ଟନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷ, ଜୀବିକା ଓ ନଦୀର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ସଂଗଠନ ଦାବି ହେଉଛି, ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ୨ ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ ଜଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ। ମହାନଦୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜଳପ୍ରବାହ ବଜାୟ ରଖାଯାଉ। ଏଥିସହ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧର ସାମୂହିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ବା କମ୍ୟୁଲେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବା ସହ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ବୋଲି' ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର