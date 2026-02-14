ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପ୍ରସ୍ତୁତି; ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଭୋଗ ନେବା ମନା, ରାତି 10ଟା ରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ
ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ୪୩ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଭଜନ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବେ ବଲିଉଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନୀତିନ ମୁକେଶ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାତି ପହିଲେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ପବିତ୍ର ଜାଗର। ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଦୀପ ଜାଳିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏଥି ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ । ମହାଶିବରାତ୍ରୀକୁ ନେଇ ରାଜଧିରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡଜମିବ । ଏଥି ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସଜେଇ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଶିବରାତ୍ରି ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ରାତି ୧୦ ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ:
ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ରାତି ୧୦ ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୋଯୋଗର ସଭାପତି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଯେଭଳି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଯେପରି ନ ଘଟିବା ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରୁଖୁରରେ ପୂଜା ସମାପନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗ ମିଳିତ ଭାବେ ସେବା ନୀତି ଲରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପୂଜା ନୀତି ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନିଟରିଂ ବଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୂଜା ପାଇଁ ସେବାୟତ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟାରିକେଟିଙ୍ଗ ସହ ସହ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ୪୩ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ୧୩ ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ପାର୍କିଂ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡି ଦର୍ଶନ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ମେଡିକାଲ ସେବା, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା , ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭଜନ ସମାରୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ସାମନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ସାମନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମୁତାବକ ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ମହାଦୀପ ରାତି ୧୦ଟାରେ ଉଠିବା ପରେ ଚାରି ପ୍ରହର ପୂଜା, ହରିହର ଭେଟ, ବଡ଼ସିଂହାର ଓ ପହୁଡ ସୋମବାର ଭୋର ସାଢେ ୫ଟାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ଏନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଓ ଅବକାଶ ଭୋର ୩ଟାରୁ ସାଢେ୩ଟା, ସାହଣମେଲା ଦର୍ଶନ ଭୋର ସାଢେ ୩ଟାରୁ ଦିନ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୋଷ ହୋମ ସାଢେ ୬ଟା, ଛାମୁ ପରିଷ୍କାର ଦିନ ୧୧ରୁ ୧୨ଟା, ମହାସ୍ନାନ ବେଶ ଦିନ ୧୨ଟାରୁ ୧୨ଟା ୪୫, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜାରୁ ସକାଳ ଧୂପ ଦ୍ବିପହର ସାଢେ ୨ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଭୁବନେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ସକାଳଧୂପ ୨ଟା ୪୫, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ୩ଟା ୪୫ ସୁଧା ସମାପନ, ଦ୍ଵିତୀୟ ସାହାଣମେଲା ୪ଟା ୪୫ରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।
ଛାମୁ ପରିସ୍କାର ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା୪୫ ପୂର୍ବରୁ, ବୀରକେଶରୀ ବଲ୍ଲଭରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଦତଦୀପହର ଧୂପ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଘଟିକା, ୧୦ ମିନିଟ ପାଇଁ ପହୁଡ, ଆଳତୀ ଓ ଟେରାଫିଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢେ ୭ଟାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମାଜଣା ଓ ବେଶ ସାଢେ ୭ରୁ ରାତି ୮ଟା ୧୦, ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପୂଜା ଓ ବେଢା ୮ଟା୧୦ରୁ ୮ଟା୫୫, ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଓ ତୀର୍ଥ ଜଳ ଆନୟନ କରି ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ ନୀତି ରାତି ୧୦ଟାରେ ବଢିବ। ପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାହାଣମେଲା ଦର୍ଶନ, ଭୁବନେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ସଂନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଓ ପୂଜା, ଛାମୁ ପରିସ୍କାର, ଚାରି ପ୍ରହର ପୂଜା, ହରିହର ଭେଟ, ବଡସିଂହାର ଓ ପହୁଡାଦି ନୀତି ସୋମବାର ଭୋର ସାଢେ ୫ଟାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ବୈଠକରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସୋମବାର ସକାଳ ୭ଟା୫୫ରେ ସରୁଥିବା ଜାଗର ନୀତି ରବିବାର ହିସାବରେ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ମତେ ସମସ୍ତ ନୀତି ସକାଳ ୬ଟା ୧୫ ସୁଧା ସାରିବାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ।ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହମତି ହୋଇ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ ସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସଂସୋଧନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଭଜନ ସମାରୋହ, ସାମିଲ ହେବେ ବଲିଉଡ ସିଙ୍ଗର:
ଚଳିତବର୍ଷ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକାମ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଭଜନ ସମାରୋହ । ଏହା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭଜନ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁମ୍ବାଇ ରୁ ୭ ଜଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବେ ବଲିଉଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନୀତିନ ମୁକେଶ । ଏହି ଭଜନ ସମାରୋହ ୩୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାର ନୀତିନ ମୁକେଶ, କୁମାରୀ ଖୁସ୍ବୁ ତିୱାରୀ, ମିତୁସ ବର୍ଦ୍ଧନ , ଶଶିକାନ୍ତ ପୌଡ଼ଓ୍ବାଲ, ଛୋଟ ଅମିତାବଚନ, କୋଲକାତାର ତାନି, ମୁନି ଓ ପାର୍ଥ ପ୍ରତୀମ ଶାହା, ଛତିଶଗଡ଼ର ତାନିସ ବର୍ମା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବଦ୍ଧନ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୪୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାର ଶ୍ରୀଚରଣ, କୁମାର ବାପି, ସୌରଭ ନାୟକ, ସୁଶ୍ରୀ ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ର, ସୁଧାକର ମିଶ୍ର, ମାନସୀ ପାତ୍ର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା, ପିନାକୀ ନାୟକ, ଅଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀରେଖା ପାଢୀ, ଶ୍ରୀମତୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ମିଶ୍ର, ଅରୂପା ଦାସ, ଦିବ୍ୟା ଦାସ ଓ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରମାନେ ଯୋଗଦେବେ।
ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭଜନ ମଣ୍ଡପରେ ଭୋର ୪ ଘଟିକାରୁ ଶଙ୍ଖଧ୍ବନି:
ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭଜନ ମଣ୍ଡପରେ ଭୋର ୪ ଘଟିକାରୁ ଶଙ୍ଖଧ୍ବନି, ବେଦପାଠ, ଶିବ ସହସ୍ର ନାମ, ଭାଗବତ ଗୀତାପାଠ, ଶିବ ଚେତନା, ହରିହର ଭଜନ, ରାମ ଚରିତ ମାନସ ପରାୟଣ ଓ ପ୍ରବଚନ କରାଯିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଘଟିକାରୁ ଭୋର ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଭଜନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାକୁ କମ୍ଭମପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ‘ ଏକାମ୍ରଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ’ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଙ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ର ମୁଖ୍ୟ ସୁର ରାଉତରାୟ।
ପାର୍କି ପାଇଁ ୧୩ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଶିବରାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼କୁ ନଜରେ ରଖି କମିଶନରେଟ୍ ପaଲିସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା କରିବା ସହ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ୧୩ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ରଥ ରୋଡ୍ ଏବଂ ପୁନାମା ଗେଟ୍ ପଟୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ଦୁଇ ଓ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ବେଢ଼ାଇବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକିବେ। ସେଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ପଡିଆକୁ ଯାଇ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ । କେଦାରଗୌରି ମନ୍ଦିର ପଟୁ ଓ ସାନିଟାରୀୟମ ଛକ ପଟୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି କୋଟିତୀର୍ଥ ଗଳି ଦେଇ କାଚେରା ପିଣ୍ଡି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ତରଙ୍ଗ କ୍ଲବ୍ ପଛପଟେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୋଟିତୀର୍ଥ ଗଳି ଠାରୁ ସିଦ୍ଧି ମଣ୍ଡପ ଗଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ୱାନ୍-ୱେ କରାଯାଇଛି।
ସାମନ୍ତରାପୁର ଛକ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଯନବାହାନ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀରାମ ନଗର ଓ ସବ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକ ଦେଇ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏବଂ ତରଙ୍ଗ କ୍ଲବ୍ ପଛପଟେ ଥିବା ପାକିଂରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବେ। କେଉଟ ସାହି ପଟରୁ ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡିକୁ ବଢ଼େଇବାଙ୍କ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବନାହିଁ । ସେମାନେ ମ୍ୟିନିସିପାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ବିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଡ଼ି ପାକିଂ କରିପାରିବେ । ସେହି ପରି ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଦେଇ ମାଉସୀ ମା’ ଛକ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଭାରୀଯାନ ବସ, କାର ସାନିଟାରିୟମ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ନୂଆବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ ।
ରଥରୋଡ ପଟୁ କେହି ଆସିଲେ, ବିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ପାକିଂକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବିଏମ୍ସି ପାକିଂରେ ଗାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ। ଅତିଥି ତଥା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯାନବାହାନ ରଥ ରୋଡରେ ଆସି ବଢ଼େଇବାଙ୍କ ଛକଠାରୁ ମୁନିସିପାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ପାକିଂ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ । ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶିଶୁ ଭବନ-ମାଉସୀ ମା ଓଭର ବ୍ରିଜକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଏକକ ପାର୍ଶ୍ବ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ହେବ । ମାଉସୀ ମା ଛକ ପଟୁ ଶିଶୁଭବନ ଆଡ଼କୁ ଯାନବାହାନ ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି ନିର୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି କମିସନରେଟ ପୋଲିସ।
ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ:
ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ କେହି ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରସାଦସେବନ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ, ୨୦୧୬ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଆଧାରରେ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ ହୋଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପଲିଥିନ୍ ପରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଏସ୍ପିସିବି କହିଛି। ଏଥିସହ ଭକ୍ତ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି।
ଏପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାରଣ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇ, ପତ୍ର ତିଆରି ଠୋଲା, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟୋକେଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଲିଥିନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତା’ ବଦଳରେ ପତ୍ର, ବାଉଁଶ ଟୋକେଇରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସାଦ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ବଚ୍ଛ ପରିବେଶ ରଖିବା ଦିଗରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇ, ପତ୍ର ତିଆରି ଠୋଲା, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟୋକେଇ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ।
ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଓ ଓଦା ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପୃଥକ ରଙ୍ଗିନ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ। ପୌରପାଳିକାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଏହାସହ ପ୍ରସାଦ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ/ଥର୍ମକୋଲ୍ କଟ୍ଲେରି ଯଥା କପ୍, ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ର, ଛୁରି, କଣ୍ଟା ଚାମଚା ଓ ୧୨୦ ମାଇକ୍ରୋନ୍ରୁ କମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ମନ୍ଦିର, ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୈବ ବିଘଟନଯୋଗ୍ୟ କଟ୍ଲେରି ଯଥା ପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍, କାଠ ଚାମଚ, କାଗଜ ଷ୍ଟ୍ର, କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍, ଧାତୁ ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ତିଆରି କଟ୍ଲେରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ।
ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନୈବେଦ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଏହାଦ୍ବାରା ବିସର୍ଜନ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହଜରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇପାରିବ। ପୂଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଳକା ଅଳିଆଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡବା ଓ ପୋଖରୀର ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ଲୋଡ଼ା ବୋଲି ଏସ୍ପିସିବିର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି।
